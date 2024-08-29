Utair вдвое увеличила чистый убыток

Авиакомпания Utair за первые шесть месяцев в два раза увеличила чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорит отчет компании.
«Группа „ЮТэйр“ в первом полугодии 2024 года увеличила чистый убыток по МСФО в два раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 3,7 млрд рублей», — пишет «Интерфакс». Информация доступна на сервере раскрытия корпоративной информации.
Тем временем выручка выросла на 12,6% и составила 48,5 миллиардов рублей. Почти всю сумму предприятие получило от пассажирских и вертолетных перевозок. URA.RU попросило прокомментировать информацию в самой авиакомпании. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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