Автор рубрики о здоровье рассказала, как похудеть при обычной прогулке

Эксперт Гупта: худеющим людям лучше отправляться на прогулку перед приемом пищи
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Пешие прогулки — одно из самых эффективных упражнений для похудения Фото:

Ежедневные прогулки натощак укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца и ускоряют метаболизм. Кроме того, это одно из самых эффективных упражнений для похудения. Об этом читателям рассказывает автор рубрики о здоровье Маскан Гупта.

«Прогулки натощак и после еды имеют свои преимущества для снижения веса. Все зависит от ваших личных предпочтений, энергии и ежедневного расписания. Прогулка натощак может быть более эффективной для тех, кто стремится целенаправленно избавиться от лишнего веса, особенно если нагрузки будут умеренными», — говорит Гупта в статье издания India TV News.

Прогулку на пустой желудок, говорит автор текста, лучше совершать перед первым приемом пищи. Такая «голодная тренировка» поможет организму быстрее сжигать жир, чтобы преобразовать его в энергию. Кроме того, прогулки перед завтраком позволят ускорить метаболизм.

Прогулки после приема пищи, пишет Гупта, хороши для улучшения процесса пищеварения и помогут контролировать уровень сахара в крови. Эти процессы так же необходимы для потери лишнего веса.

Автор рубрики о здоровье отмечает, что лучше всего гулять и до, и после еды. Чтобы эти упражнения принесли больший эффект, необходимо придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.

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Ежедневные прогулки натощак укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца и ускоряют метаболизм. Кроме того, это одно из самых эффективных упражнений для похудения. Об этом читателям рассказывает автор рубрики о здоровье Маскан Гупта. «Прогулки натощак и после еды имеют свои преимущества для снижения веса. Все зависит от ваших личных предпочтений, энергии и ежедневного расписания. Прогулка натощак может быть более эффективной для тех, кто стремится целенаправленно избавиться от лишнего веса, особенно если нагрузки будут умеренными», — говорит Гупта в статье издания India TV News. Прогулку на пустой желудок, говорит автор текста, лучше совершать перед первым приемом пищи. Такая «голодная тренировка» поможет организму быстрее сжигать жир, чтобы преобразовать его в энергию. Кроме того, прогулки перед завтраком позволят ускорить метаболизм. Прогулки после приема пищи, пишет Гупта, хороши для улучшения процесса пищеварения и помогут контролировать уровень сахара в крови. Эти процессы так же необходимы для потери лишнего веса. Автор рубрики о здоровье отмечает, что лучше всего гулять и до, и после еды. Чтобы эти упражнения принесли больший эффект, необходимо придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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