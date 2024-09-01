Автор рубрики о здоровье рассказала, как похудеть при обычной прогулке

Эксперт Гупта: худеющим людям лучше отправляться на прогулку перед приемом пищи

01 сентября 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Пешие прогулки — одно из самых эффективных упражнений для похудения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ежедневные прогулки натощак укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца и ускоряют метаболизм. Кроме того, это одно из самых эффективных упражнений для похудения. Об этом читателям рассказывает автор рубрики о здоровье Маскан Гупта. «Прогулки натощак и после еды имеют свои преимущества для снижения веса. Все зависит от ваших личных предпочтений, энергии и ежедневного расписания. Прогулка натощак может быть более эффективной для тех, кто стремится целенаправленно избавиться от лишнего веса, особенно если нагрузки будут умеренными», — говорит Гупта в статье издания India TV News . Прогулку на пустой желудок, говорит автор текста, лучше совершать перед первым приемом пищи. Такая «голодная тренировка» поможет организму быстрее сжигать жир, чтобы преобразовать его в энергию. Кроме того, прогулки перед завтраком позволят ускорить метаболизм. Прогулки после приема пищи, пишет Гупта, хороши для улучшения процесса пищеварения и помогут контролировать уровень сахара в крови. Эти процессы так же необходимы для потери лишнего веса. Автор рубрики о здоровье отмечает, что лучше всего гулять и до, и после еды. Чтобы эти упражнения принесли больший эффект, необходимо придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ежедневные прогулки натощак укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца и ускоряют метаболизм. Кроме того, это одно из самых эффективных упражнений для похудения. Об этом читателям рассказывает автор рубрики о здоровье Маскан Гупта. «Прогулки натощак и после еды имеют свои преимущества для снижения веса. Все зависит от ваших личных предпочтений, энергии и ежедневного расписания. Прогулка натощак может быть более эффективной для тех, кто стремится целенаправленно избавиться от лишнего веса, особенно если нагрузки будут умеренными», — говорит Гупта в статье издания India TV News. Прогулку на пустой желудок, говорит автор текста, лучше совершать перед первым приемом пищи. Такая «голодная тренировка» поможет организму быстрее сжигать жир, чтобы преобразовать его в энергию. Кроме того, прогулки перед завтраком позволят ускорить метаболизм. Прогулки после приема пищи, пишет Гупта, хороши для улучшения процесса пищеварения и помогут контролировать уровень сахара в крови. Эти процессы так же необходимы для потери лишнего веса. Автор рубрики о здоровье отмечает, что лучше всего гулять и до, и после еды. Чтобы эти упражнения принесли больший эффект, необходимо придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.