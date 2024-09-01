Автор рубрики о здоровье рассказала, как похудеть при обычной прогулке

Ежедневные прогулки натощак укрепляют иммунитет, улучшают работу сердца и ускоряют метаболизм. Кроме того, это одно из самых эффективных упражнений для похудения. Об этом читателям рассказывает автор рубрики о здоровье Маскан Гупта.
«Прогулки натощак и после еды имеют свои преимущества для снижения веса. Все зависит от ваших личных предпочтений, энергии и ежедневного расписания. Прогулка натощак может быть более эффективной для тех, кто стремится целенаправленно избавиться от лишнего веса, особенно если нагрузки будут умеренными», — говорит Гупта в статье издания
Прогулку на пустой желудок, говорит автор текста, лучше совершать перед первым приемом пищи. Такая «голодная тренировка» поможет организму быстрее сжигать жир, чтобы преобразовать его в энергию. Кроме того, прогулки перед завтраком позволят ускорить метаболизм.
Прогулки после приема пищи, пишет Гупта, хороши для улучшения процесса пищеварения и помогут контролировать уровень сахара в крови. Эти процессы так же необходимы для потери лишнего веса.
Автор рубрики о здоровье отмечает, что лучше всего гулять и до, и после еды. Чтобы эти упражнения принесли больший эффект, необходимо придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.
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