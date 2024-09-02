Правительство Румынии передаст Украине ЗРК Patriot

02 сентября 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Парламент Румынии должен одобрить закон о передаче Киеву ЗРК Patriot, заявил Михай Константин Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Румынское правительство одобрило законопроект по поставке Украине американских пусковых установок ЗРК Patriot. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Михай Константин, отметив, что теперь закон должен быть одобрен парламентом Румынии. «После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет принять решение, которое сделает пожертвование действительным», — заявил Константин на брифинге по итогам заседания, комментируя поставки ЗРК Patriot Украине. Его слова передает Reuters. Агентство уточняет, что Румыния также планирует обратиться к США с предложением заменить ранее предоставленную Киеву установку ЗРК Patriot. Ожидается, что румынская сторона при этом заплатит примерно 60 миллионов долларов в виде различных налогов и сборов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили три ЗРК Patriot. Это было совершено с помощью беспилотников, оперативно-тактической авиации и ракет. Еще ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ, живую силу и боевую технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Румынское правительство одобрило законопроект по поставке Украине американских пусковых установок ЗРК Patriot. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Михай Константин, отметив, что теперь закон должен быть одобрен парламентом Румынии. «После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет принять решение, которое сделает пожертвование действительным», — заявил Константин на брифинге по итогам заседания, комментируя поставки ЗРК Patriot Украине. Его слова передает Reuters. Агентство уточняет, что Румыния также планирует обратиться к США с предложением заменить ранее предоставленную Киеву установку ЗРК Patriot. Ожидается, что румынская сторона при этом заплатит примерно 60 миллионов долларов в виде различных налогов и сборов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили три ЗРК Patriot. Это было совершено с помощью беспилотников, оперативно-тактической авиации и ракет. Еще ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ, живую силу и боевую технику.