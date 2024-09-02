Правительство Румынии передаст Украине ЗРК Patriot

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Парламент Румынии должен одобрить закон о передаче Киеву ЗРК Patriot, заявил Михай Константин Фото:
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Румынское правительство одобрило законопроект по поставке Украине американских пусковых установок ЗРК Patriot. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Михай Константин, отметив, что теперь закон должен быть одобрен парламентом Румынии.

«После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет принять решение, которое сделает пожертвование действительным», — заявил Константин на брифинге по итогам заседания, комментируя поставки ЗРК Patriot Украине. Его слова передает Reuters.

Агентство уточняет, что Румыния также планирует обратиться к США с предложением заменить ранее предоставленную Киеву установку ЗРК Patriot. Ожидается, что румынская сторона при этом заплатит примерно 60 миллионов долларов в виде различных налогов и сборов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили три ЗРК Patriot. Это было совершено с помощью беспилотников, оперативно-тактической авиации и ракет. Еще ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ, живую силу и боевую технику.

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Румынское правительство одобрило законопроект по поставке Украине американских пусковых установок ЗРК Patriot. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Михай Константин, отметив, что теперь закон должен быть одобрен парламентом Румынии. «После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет принять решение, которое сделает пожертвование действительным», — заявил Константин на брифинге по итогам заседания, комментируя поставки ЗРК Patriot Украине. Его слова передает Reuters. Агентство уточняет, что Румыния также планирует обратиться к США с предложением заменить ранее предоставленную Киеву установку ЗРК Patriot. Ожидается, что румынская сторона при этом заплатит примерно 60 миллионов долларов в виде различных налогов и сборов. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили три ЗРК Patriot. Это было совершено с помощью беспилотников, оперативно-тактической авиации и ракет. Еще ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ, живую силу и боевую технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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