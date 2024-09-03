Главный тренер «Автомобилиста» недоволен усеченным форматом предсезонки. Фото

03 сентября 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

«Автомобилисту» не хватает товарищеских матчей Фото: Александр Стародумов © URA.RU Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал о недовольстве новым форматом проведения предсезонки. С этого лета Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сократила предсезонку с шести до четырех недель. «Мое мнение, что я бы оставил тот формат, который был в том году с 15 числа. Самый оптимальный вариант, чтобы ребята не получили сразу максимальные нагрузки. Все равно индивидуальная подготовка отличается от командной. Что касается этого года, в принципе мы довольны, в каком состоянии пришли игроки», — передает корреспондент URA.RU слова Заварухина. По словам главного тренера, из-за этого клуб не поехал на сборы, ведь они были бессмысленны. В КРК «Уралец» подготовка велась всего 10 дней, так как условия подходили. Директор клуба Максим Рябков поддержал тренера, сказав об ощущении нехватки пары лишних недель для подготовки и 3—4 предсезонных игр. По его словам, всегда нужно выбирать самим, а не диктовать правила подготовки спортсменов. «Именно тренер несет ответственность и за результат, и за здоровье спортсменов, за пониженный травматизм», — добавил он. Рябков считает, что должен быть выбор между четырьмя и шестью неделями командной подготовки к сезону. Фото: Александр Стародумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал о недовольстве новым форматом проведения предсезонки. С этого лета Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сократила предсезонку с шести до четырех недель. «Мое мнение, что я бы оставил тот формат, который был в том году с 15 числа. Самый оптимальный вариант, чтобы ребята не получили сразу максимальные нагрузки. Все равно индивидуальная подготовка отличается от командной. Что касается этого года, в принципе мы довольны, в каком состоянии пришли игроки», — передает корреспондент URA.RU слова Заварухина. По словам главного тренера, из-за этого клуб не поехал на сборы, ведь они были бессмысленны. В КРК «Уралец» подготовка велась всего 10 дней, так как условия подходили. Директор клуба Максим Рябков поддержал тренера, сказав об ощущении нехватки пары лишних недель для подготовки и 3—4 предсезонных игр. По его словам, всегда нужно выбирать самим, а не диктовать правила подготовки спортсменов. «Именно тренер несет ответственность и за результат, и за здоровье спортсменов, за пониженный травматизм», — добавил он. Рябков считает, что должен быть выбор между четырьмя и шестью неделями командной подготовки к сезону.