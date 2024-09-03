Главный тренер «Автомобилиста» недоволен усеченным форматом предсезонки. Фото

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Тренировка ХК "Автомобилист", тренировка, хоккеисты, скамейка, хк автомобилист, хоккей
«Автомобилисту» не хватает товарищеских матчей Фото:

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал о недовольстве новым форматом проведения предсезонки. С этого лета Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сократила предсезонку с шести до четырех недель.

«Мое мнение, что я бы оставил тот формат, который был в том году с 15 числа. Самый оптимальный вариант, чтобы ребята не получили сразу максимальные нагрузки. Все равно индивидуальная подготовка отличается от командной. Что касается этого года, в принципе мы довольны, в каком состоянии пришли игроки», — передает корреспондент URA.RU слова Заварухина.

По словам главного тренера, из-за этого клуб не поехал на сборы, ведь они были бессмысленны. В КРК «Уралец» подготовка велась всего 10 дней, так как условия подходили.

Директор клуба Максим Рябков поддержал тренера, сказав об ощущении нехватки пары лишних недель для подготовки и 3—4 предсезонных игр. По его словам, всегда нужно выбирать самим, а не диктовать правила подготовки спортсменов. «Именно тренер несет ответственность и за результат, и за здоровье спортсменов, за пониженный травматизм», — добавил он. Рябков считает, что должен быть выбор между четырьмя и шестью неделями командной подготовки к сезону.

Тренировка ХК "Автомобилист"
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Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал о недовольстве новым форматом проведения предсезонки. С этого лета Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сократила предсезонку с шести до четырех недель. «Мое мнение, что я бы оставил тот формат, который был в том году с 15 числа. Самый оптимальный вариант, чтобы ребята не получили сразу максимальные нагрузки. Все равно индивидуальная подготовка отличается от командной. Что касается этого года, в принципе мы довольны, в каком состоянии пришли игроки», — передает корреспондент URA.RU слова Заварухина. По словам главного тренера, из-за этого клуб не поехал на сборы, ведь они были бессмысленны. В КРК «Уралец» подготовка велась всего 10 дней, так как условия подходили. Директор клуба Максим Рябков поддержал тренера, сказав об ощущении нехватки пары лишних недель для подготовки и 3—4 предсезонных игр. По его словам, всегда нужно выбирать самим, а не диктовать правила подготовки спортсменов. «Именно тренер несет ответственность и за результат, и за здоровье спортсменов, за пониженный травматизм», — добавил он. Рябков считает, что должен быть выбор между четырьмя и шестью неделями командной подготовки к сезону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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