В Пермском крае на треть увеличилось число заразившихся COVID-19

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Показатель заболеваемости COVID-19 в Прикамье резко вырос
Показатель заболеваемости COVID-19 в Прикамье резко вырос Фото:

За неделю в Пермском крае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Количество заразившихся в регионе увеличилось на одну треть.

«С 26 августа по 1 сентября в Пермском крае зарегистрировано 553 случая COVID-19. Это на 33,5% больше, чем за неделю с 19 по 25 августа. Один человек скончался», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные оперативного штаба.

Количество госпитализированных пациентов с установленным диагнозом при этом за неделю снизилось на восемь человек — с 49 до 41. Выздоровели за прошедшую неделю 427 пациентов.

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За неделю в Пермском крае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Количество заразившихся в регионе увеличилось на одну треть. «С 26 августа по 1 сентября в Пермском крае зарегистрировано 553 случая COVID-19. Это на 33,5% больше, чем за неделю с 19 по 25 августа. Один человек скончался», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные оперативного штаба. Количество госпитализированных пациентов с установленным диагнозом при этом за неделю снизилось на восемь человек — с 49 до 41. Выздоровели за прошедшую неделю 427 пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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