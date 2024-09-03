В Пермском крае на треть увеличилось число заразившихся COVID-19

Показатель заболеваемости COVID-19 в Прикамье резко вырос
За неделю в Пермском крае зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Количество заразившихся в регионе увеличилось на одну треть.
«С 26 августа по 1 сентября в Пермском крае зарегистрировано 553 случая COVID-19. Это на 33,5% больше, чем за неделю с 19 по 25 августа. Один человек скончался», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные оперативного штаба.
Количество госпитализированных пациентов с установленным диагнозом при этом за неделю снизилось на восемь человек — с 49 до 41. Выздоровели за прошедшую неделю 427 пациентов.
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