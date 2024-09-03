03 сентября 2024

Нашли мертвым пропавшего пермяка, нуждавшегося в медицинской помощи

В Пермском каре завершились поиски пропавшего мужчины, нуждавшегося в медпомощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел из дома с черной сумкой
Мужчина ушел из дома с черной сумкой Фото:

В Пермском крае завершились поиски Юрия Мехоношина. Мужчину нашли мертвым.

«Найден. Погиб. Ушел из дома 31 августа 2024 года», — сообщили волонтеры в группе поискового отряда «Прикамье поиск» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что мужчина жил в деревне Бабуши Нытвенского городского округа. Из дома он ушел с черной сумкой. Одет был в серый спортивный костюм. Мужчина нуждался в медицинской помощи. Других подробностей исчезновения и смерти пермяка нет.

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В Пермском крае завершились поиски Юрия Мехоношина. Мужчину нашли мертвым. «Найден. Погиб. Ушел из дома 31 августа 2024 года», — сообщили волонтеры в группе поискового отряда «Прикамье поиск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мужчина жил в деревне Бабуши Нытвенского городского округа. Из дома он ушел с черной сумкой. Одет был в серый спортивный костюм. Мужчина нуждался в медицинской помощи. Других подробностей исчезновения и смерти пермяка нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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