Нашли мертвым пропавшего пермяка, нуждавшегося в медицинской помощи

Мужчина ушел из дома с черной сумкой
В Пермском крае завершились поиски Юрия Мехоношина. Мужчину нашли мертвым.
«Найден. Погиб. Ушел из дома 31 августа 2024 года», — сообщили волонтеры в группе поискового отряда «Прикамье поиск» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что мужчина жил в деревне Бабуши Нытвенского городского округа. Из дома он ушел с черной сумкой. Одет был в серый спортивный костюм. Мужчина нуждался в медицинской помощи. Других подробностей исчезновения и смерти пермяка нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!