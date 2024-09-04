04 сентября 2024

В Челябинске произошел пожар в детском саду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, огнетушитель, пожарная безопасность, противопожарная защита
Повар учреждения смогла остановить распространение огня Фото:

В Челябинске утром 5 сентября произошел пожар в детском саду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, там загорелся электрический удлинитель. На момент возгорания детей в учреждении не было.

«В одном из кабинетов горели вещи на площади один квадратный метр. К счастью, учреждение не успело открыть двери для своих маленьких посетителей, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили профессиональные действия женщины-повара. Она не растерялась и остановила распространения огня путем отключения электричества и применения огнетушителя.

Сейчас в детском саду работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, возбуждено административное расследование. По предварительным данным, произошло короткое замыкание удлинителя, в который была включена оргтехника.

В детском саду загорелся электрический удлинитель
В детском саду загорелся электрический удлинитель
Фото:

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В Челябинске утром 5 сентября произошел пожар в детском саду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, там загорелся электрический удлинитель. На момент возгорания детей в учреждении не было. «В одном из кабинетов горели вещи на площади один квадратный метр. К счастью, учреждение не успело открыть двери для своих маленьких посетителей, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили профессиональные действия женщины-повара. Она не растерялась и остановила распространения огня путем отключения электричества и применения огнетушителя. Сейчас в детском саду работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, возбуждено административное расследование. По предварительным данным, произошло короткое замыкание удлинителя, в который была включена оргтехника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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