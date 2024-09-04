В Челябинске утром 5 сентября произошел пожар в детском саду. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, там загорелся электрический удлинитель. На момент возгорания детей в учреждении не было.
«В одном из кабинетов горели вещи на площади один квадратный метр. К счастью, учреждение не успело открыть двери для своих маленьких посетителей, пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве отметили профессиональные действия женщины-повара. Она не растерялась и остановила распространения огня путем отключения электричества и применения огнетушителя.
Сейчас в детском саду работают специалисты испытательной пожарной лаборатории, возбуждено административное расследование. По предварительным данным, произошло короткое замыкание удлинителя, в который была включена оргтехника.
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