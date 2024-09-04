Жители ХМАО накопили алиментов на миллиард рублей

Жители ХМАО в 2024 году накопили алиментов на миллиард рублей, это практически вдвое больше, чем в 2023-ем. Об этом рассказала главный судебный пристав региона Елена Ловандо в прямом эфире ЦУР Югры.
«Судебными приставами округа обеспечен существенный рост взысканной суммы задолженности по алиментным платежам с 630 123 млн рублей в 2023 году до 1 008 311 млн рублей в текущем. Указанное стало возможным в том числе из-за активного применения к должникам ограничений в неимущественных правах», — рассказала Елена Ловандо.
К административной ответственности привлечено 740 алиментщиков. 351 должник привлечен к уголовной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!