04 сентября 2024

Жители ХМАО накопили алиментов на миллиард рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году приставы взыскали более миллиарда рублей с должников по алиментам
В 2024 году приставы взыскали более миллиарда рублей с должников по алиментам Фото:

Жители ХМАО в 2024 году накопили алиментов на миллиард рублей, это практически вдвое больше, чем в 2023-ем. Об этом рассказала главный судебный пристав региона Елена Ловандо в прямом эфире ЦУР Югры.

«Судебными приставами округа обеспечен существенный рост взысканной суммы задолженности по алиментным платежам с 630 123 млн рублей в 2023 году до 1 008 311 млн рублей в текущем. Указанное стало возможным в том числе из-за активного применения к должникам ограничений в неимущественных правах», — рассказала Елена Ловандо.

К административной ответственности привлечено 740 алиментщиков. 351 должник привлечен к уголовной ответственности.

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Жители ХМАО в 2024 году накопили алиментов на миллиард рублей, это практически вдвое больше, чем в 2023-ем. Об этом рассказала главный судебный пристав региона Елена Ловандо в прямом эфире ЦУР Югры. «Судебными приставами округа обеспечен существенный рост взысканной суммы задолженности по алиментным платежам с 630 123 млн рублей в 2023 году до 1 008 311 млн рублей в текущем. Указанное стало возможным в том числе из-за активного применения к должникам ограничений в неимущественных правах», — рассказала Елена Ловандо. К административной ответственности привлечено 740 алиментщиков. 351 должник привлечен к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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