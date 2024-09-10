Челябинской полиции представили нового генерала МВД Космачева

Сергей Космачев официально вступил в должность главы ГУ МВД по Челябинской области и уже получил несколько задач Фото: МВД России

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 10 сентября представил коллективу ГУ МВД по Челябинской области нового руководителя, генерала-майора Сергея Космачева. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, при представлении новиспеченому главе «нарезали» несколько задач сразу по нескольким направлениям.

Колокольцев, представляя нового главу областного главка, поручил ему проработать систему предотвращения IT-преступлений. В качестве инструмента профилактики, по мнению министра, выступают СМИ и социальные медиа. Он предложил расширить их потенциал при уведомлении жителей о криминальных схемах мошенников.

Также Колокольцев обратил внимание на мероприятия по пресечению преступлений в миграционной сфере. По его мнению, они должны быть под чутким контролем.

«Самое пристальное внимание уделяйте местам осуществления трудовой деятельности и компактного проживания иностранных граждан; пресечению каналов нелегальной миграции, особенно учитывая географическое положение вверенных регионов. Постоянно держите в поле зрения состояние межнациональных отношений. Сфера очень тонкая. Мы видим, что попытки деструктивных сил раскачать ситуацию внутри страны, используя этноконфессиональный фактор, не прекращаются», — приводит слова Колокольцева Волк.

Также от нового начальника ждут увеличение раскрываемости преступлений прошлых лет. Эту работу необходимо вести параллельно с текущими делами.

«Потерпевшие ждут, что рано или поздно лицо, причинившее им вред, будет задержано и понесет справедливое наказание. И моральный, и служебный долг сотрудника полиции эти надежды в конечном счете оправдать», — заявил Колокольцев.

Информация о назначении Космачева на пост главы ГУ МВД по Челябинской области появилась в начале сентября. В кресле руководителя регионального ведомства он сменил ушедшего на пенсию Михаила Скокова.