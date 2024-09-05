Оппозиция на выборах в Чусовом решила охранять свою агитацию от вандалов

Кандидаты в депутаты Чусового Аннакулиев и Захаров будут охранять улицы

05 сентября 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Слежка будет продолжена и в дни выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команды двух кандидатов в думу Чусового в Пермском крае решили патрулировать улицы накануне выборов. Речь идет о действующем депутате Андрее Захарове (ЛДПР) и бывшем депутате Александре Аннакулиеве (КПРФ). Источники в территории рассказали URA.RU, что кандидаты решили выставить патрули на улицах в своих округах, чтобы следить за агитацией и порядком. «Улицы будут патрулировать машины с авторегистраторами. В последнее время нещадно срывается агитация Захарова и Аннакулиева, идут вбросы „чернухи“ по почтовым ящикам. По всем выявленным нарушениям будем обращаться в полицию», — рассказал инсайдер. Патрули будут работать и в дни выборов. Рядом с УИК и в близлежащих к участкам дворах они будут вести наблюдение на случай подвозов или подкупа со стороны оппонентов. Александр Аннакулиев заявил, что лично он не имеет к этой инициативе отношения. Она принадлежит людям, которые его поддерживают. «Я сам не просил, но буду только за, если они будут смотреть за порядком на избирательных участках», — отметил он. Редакция не располагает контактами Андрея Захарова и готова предоставить возможность для комментария. Александр Аннакулиев стал фаворитом в своем округе благодаря ЛДПР. Его соперник по округу Сергей Заякин обратился в суд с жалобой на то, что основной кандидат Роман Внуков («Единая Россия») является членом ЛДПР. И потому не может баллотироваться от «партии власти». Суд решил снять Внукова с выборов. Источники в территории говорят, что это рассердило местные власти, у которых образовались сложные отношения с Аннакулиевым. И в отместку они якобы начали работать против Андрея Захарова. На выборах 2019 года основного соперника Аннакулиева, который тогда баллотировался от ЛДПР, кандидата от ЕР Валерия Ватомова оштрафовали за подкуп избирателей. Видео правонарушения сняла супруга Аннакулиева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команды двух кандидатов в думу Чусового в Пермском крае решили патрулировать улицы накануне выборов. Речь идет о действующем депутате Андрее Захарове (ЛДПР) и бывшем депутате Александре Аннакулиеве (КПРФ). Источники в территории рассказали URA.RU, что кандидаты решили выставить патрули на улицах в своих округах, чтобы следить за агитацией и порядком. «Улицы будут патрулировать машины с авторегистраторами. В последнее время нещадно срывается агитация Захарова и Аннакулиева, идут вбросы „чернухи“ по почтовым ящикам. По всем выявленным нарушениям будем обращаться в полицию», — рассказал инсайдер. Патрули будут работать и в дни выборов. Рядом с УИК и в близлежащих к участкам дворах они будут вести наблюдение на случай подвозов или подкупа со стороны оппонентов. Александр Аннакулиев заявил, что лично он не имеет к этой инициативе отношения. Она принадлежит людям, которые его поддерживают. «Я сам не просил, но буду только за, если они будут смотреть за порядком на избирательных участках», — отметил он. Редакция не располагает контактами Андрея Захарова и готова предоставить возможность для комментария. Александр Аннакулиев стал фаворитом в своем округе благодаря ЛДПР. Его соперник по округу Сергей Заякин обратился в суд с жалобой на то, что основной кандидат Роман Внуков («Единая Россия») является членом ЛДПР. И потому не может баллотироваться от «партии власти». Суд решил снять Внукова с выборов. Источники в территории говорят, что это рассердило местные власти, у которых образовались сложные отношения с Аннакулиевым. И в отместку они якобы начали работать против Андрея Захарова. На выборах 2019 года основного соперника Аннакулиева, который тогда баллотировался от ЛДПР, кандидата от ЕР Валерия Ватомова оштрафовали за подкуп избирателей. Видео правонарушения сняла супруга Аннакулиева.