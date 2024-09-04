04 сентября 2024

Следователи выясняют причины смерти 16-летнего подростка в школе Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка в школе Нижневартовска
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка в школе Нижневартовска Фото:

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка в школе №17 Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовску проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, проводится комплекс проверочных мероприятий. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировали в ведомстве по запросу агентства.

Ранее URA.RU писало, что в школе Нижневартовска скончался 16-летний подросток. Его обнаружили в туалете, рядом с ним был найден вейп.

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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка в школе №17 Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовску проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, проводится комплекс проверочных мероприятий. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировали в ведомстве по запросу агентства. Ранее URA.RU писало, что в школе Нижневартовска скончался 16-летний подросток. Его обнаружили в туалете, рядом с ним был найден вейп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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