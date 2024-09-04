Следователи выясняют причины смерти 16-летнего подростка в школе Нижневартовска

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка в школе №17 Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовску проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, проводится комплекс проверочных мероприятий. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировали в ведомстве по запросу агентства.
Ранее URA.RU писало, что в школе Нижневартовска скончался 16-летний подросток. Его обнаружили в туалете, рядом с ним был найден вейп.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!