Умерший в школе Нижневартовска подросток состоял на учете в полиции

Умерший в школе Нижневартовска подросток был проблемным и состоял на учете в полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Он состоял на учете в полиции. В послужном списке у него уже были кражи, он отличался антиобщественным поведением. Семья тоже не совсем благополучная. Он проживал с матерью, сестрой и отчимом. А отец отбывает тюремный срок», — рассказал инсайдер.
В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка в школе №17 Нижневартовска. Он умер в туалете, рядом с ним был обнаружен вейп.
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