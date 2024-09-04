04 сентября 2024

Умерший в школе Нижневартовска подросток состоял на учете в полиции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело 16-летнего подростка было обнаружено в туалете школы №17
Тело 16-летнего подростка было обнаружено в туалете школы №17 Фото:

Умерший в школе Нижневартовска подросток был проблемным и состоял на учете в полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Он состоял на учете в полиции. В послужном списке у него уже были кражи, он отличался антиобщественным поведением. Семья тоже не совсем благополучная. Он проживал с матерью, сестрой и отчимом. А отец отбывает тюремный срок», — рассказал инсайдер.

В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка в школе №17 Нижневартовска. Он умер в туалете, рядом с ним был обнаружен вейп.

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Умерший в школе Нижневартовска подросток был проблемным и состоял на учете в полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Он состоял на учете в полиции. В послужном списке у него уже были кражи, он отличался антиобщественным поведением. Семья тоже не совсем благополучная. Он проживал с матерью, сестрой и отчимом. А отец отбывает тюремный срок», — рассказал инсайдер. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка в школе №17 Нижневартовска. Он умер в туалете, рядом с ним был обнаружен вейп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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