Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков 7 сентября празднует 35-летний юбилей в должности мэра. О праздничном событии в своей биографии он поделился в соцсети.
«Сегодня отмечаю особую дату — 35 лет, как я работаю главой Белоярского района. Приехал молодым романтиком на нашу территорию, и вот уже 45 лет, как тружусь на благо развития родного Белоярского», — поделился Маненков на своей странице в VK.
Мэр отметил, что считает себя счастливым человеком, ведь на несколько десятилетий его «судьба одарила ответственностью за развитие территории». Он также поблагодарил земляков за поддержку и добавил, что впереди у Белоярского еще более амбициозные цели в статусе арктической территории.
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