06 сентября 2024

Самый жизнерадостный мэр из ХМАО отмечает 35-летний юбилей на посту. Видео

Глава Белоярского района ХМАО Маненков отмечает 35-летний юбилей своей должности
© Служба новостей «URA.RU»
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Маненков приехал в район 45 лет назад
Маненков приехал в район 45 лет назад Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков 7 сентября празднует 35-летний юбилей в должности мэра. О праздничном событии в своей биографии он поделился в соцсети.

«Сегодня отмечаю особую дату — 35 лет, как я работаю главой Белоярского района. Приехал молодым романтиком на нашу территорию, и вот уже 45 лет, как тружусь на благо развития родного Белоярского», — поделился Маненков на своей странице в VK.

Мэр отметил, что считает себя счастливым человеком, ведь на несколько десятилетий его «судьба одарила ответственностью за развитие территории». Он также поблагодарил земляков за поддержку и добавил, что впереди у Белоярского еще более амбициозные цели в статусе арктической территории.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков 7 сентября празднует 35-летний юбилей в должности мэра. О праздничном событии в своей биографии он поделился в соцсети. «Сегодня отмечаю особую дату — 35 лет, как я работаю главой Белоярского района. Приехал молодым романтиком на нашу территорию, и вот уже 45 лет, как тружусь на благо развития родного Белоярского», — поделился Маненков на своей странице в VK. Мэр отметил, что считает себя счастливым человеком, ведь на несколько десятилетий его «судьба одарила ответственностью за развитие территории». Он также поблагодарил земляков за поддержку и добавил, что впереди у Белоярского еще более амбициозные цели в статусе арктической территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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