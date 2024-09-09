Росимущество засудило пермский конезавод за долги по дивидендам

Теруправление Росимущества отсудило 1,7 млн рублей у конного завода в Куеде

10 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Конезавод занимается выращиванием породистых лошадей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Территориальное управление Росимущества через арбитражные суды взыскало с племенного конного завода в пермской Куеде более 1,7 млн рублей. Это проценты за пользование чужими деньгами, начисленные в связи с долгами ответчика по выплате дивидендов за 2015 год. В то время теруправление являлось единственным владельцем конезавода. «Арбитражный суд Пермского края решил — взыскать с АО «Племенной конный завод «Куединский» в пользу территориального управления Росимущества проценты за пользование чужими денежными средствами. Период с 24 января 2017 по 29 февраля 2024 года, сумма — 1,77 млн рублей. Основание — неисполнение обязательств по выплате дивидендов за 2015 год», — сообщается в картотеке суда. В документах также уточняется, что ответчик решение обжаловал. Но Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений. Ранее конезавод в Куеде находился в собственности РФ. В 2014 году Росимущество издало распоряжение о приватизации его акций. Предприятие генерировало убытки и позже было выставлено на торги. В 2023 году актив приобрел совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. АО «Племенной конный завод «Куединский» занимается производством мяса и молока крупного рогатого скота, а также выращивает лошадей русской тяжеловозной породы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Территориальное управление Росимущества через арбитражные суды взыскало с племенного конного завода в пермской Куеде более 1,7 млн рублей. Это проценты за пользование чужими деньгами, начисленные в связи с долгами ответчика по выплате дивидендов за 2015 год. В то время теруправление являлось единственным владельцем конезавода. «Арбитражный суд Пермского края решил — взыскать с АО «Племенной конный завод «Куединский» в пользу территориального управления Росимущества проценты за пользование чужими денежными средствами. Период с 24 января 2017 по 29 февраля 2024 года, сумма — 1,77 млн рублей. Основание — неисполнение обязательств по выплате дивидендов за 2015 год», — сообщается в картотеке суда. В документах также уточняется, что ответчик решение обжаловал. Но Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений. Ранее конезавод в Куеде находился в собственности РФ. В 2014 году Росимущество издало распоряжение о приватизации его акций. Предприятие генерировало убытки и позже было выставлено на торги. В 2023 году актив приобрел совладелец пермского яхт-клуба «Вороновка», предприниматель Олег Голубев. АО «Племенной конный завод «Куединский» занимается производством мяса и молока крупного рогатого скота, а также выращивает лошадей русской тяжеловозной породы.