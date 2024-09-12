Вице-спикер свердловского заксо получил опасного врага после ЧП на стройке

Конфликт на стройке в Верхней Пышме имеет более серьезные последствия для вице-спикера свердловского заксо Армена Карапетяна, чем предполагалось изначально. Как стало известно URA.RU, пострадавший бизнесмен Денис Воробьев может иметь влиятельных покровителей во власти.
«У силовиков появились к Карапетяну и его окружению новые вопросы. Ситуация очень серьезная», — передал источник агентства, близкий к свердловскому кабмину. Он был свидетелем конфликта десятилетней давности.
Воробьев тогда был одним из собственников компании «Высотка», которая была подрядчиком при строительстве БЦ «Высоцкий» (владелец — миллиардер Андрей Гавриловский) в центре Екатеринбурга. В какой-то момент между Гавриловским и «Высоткой» возник спор: подрядчик утверждал, что выкупил один из этажей БЦ по договору инвестирования, полностью оплатив всю сумму сделки, но владелец башни правдами и неправдами отказывается отдать помещение. Гавриловский же утверждал, что никаких денег он не получал. Дошло до суда, Гавриловскому на время пришлось скрываться за границей. Из-за рубежа он рассказывал журналистам, что «Высотке» якобы помогает тогдашний свердловский премьер Денис Паслер.
Спустя некоторое время Воробьев из состава учредителей «Высотки» вышел, сосредоточившись на собственной фирме — «Высотка Проект». Именно она является подрядчиком аффилированной с Карапетяном компании, которая возводит жилой дом в Верхней Пышме. В начале августа там на стройплощадке Воробьева проткнули пожарным багром из-за разногласий с представителями застройщика. Его госпитализировали, было написано заявление в полицию.
Собеседник URA.RU утверждает, что связей в истеблишменте — в том числе силовой его части — Воробьев не растерял, и якобы сейчас подключает этот ресурс, чтобы отомстить. При этом сам Воробьев заявил корреспонденту URA.RU, что информация не соответствует действительности.
Скептически к этой версии относится и источник агентства в окружении бизнесмена. «Воробьев действительно знаком со многими представителями местной политтусовки, но его золотые годы прошли. Одна из его фирм обанкрочена, сам он в долгах», — пояснил собеседник. Косвенным подтверждением его слов является и то, что изначально полицейские отказались даже возбуждать уголовное дело. Более того, расследование идет медленно. Армен Карапетян на звонок корреспондента не ответил, сообщение в мессенджере к моменту публикации не прочитал.
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