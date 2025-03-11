Свердловский цирк провалил проверку, там нашли грубые нарушения

В Нижнем Тагиле Россельхознадзор выявил серьезные нарушения условий содержания животных в цирке. Результаты проверки показали несоблюдение нормативов температуры и влажности воздуха, что может негативно сказаться на здоровье животных, рассказали в пресс-службе ведомства.
«В конюшне температура составляла 19 градусов, а влажность 31%, тогда как зимой в помещении, где содержатся лошади, температура должна поддерживаться на уровне 4-10 градусов, а относительная влажность воздуха — на уровне 85%», — пояснили там. Подобные нарушения зафиксировали в помещениях с обезьянами.
Цирку было направлено предписание с требованием устранить замечания в установленные сроки. Кроме того, был составлен протокол об административных правонарушениях.
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