Свердловский цирк провалил проверку, там нашли грубые нарушения

В цирке Нижнего Тагила выявили нарушения условий содержания животных
© Служба новостей «URA.RU»
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В вольерах не соблюдают нормы температуры и влажности
В вольерах не соблюдают нормы температуры и влажности Фото:

В Нижнем Тагиле Россельхознадзор выявил серьезные нарушения условий содержания животных в цирке. Результаты проверки показали несоблюдение нормативов температуры и влажности воздуха, что может негативно сказаться на здоровье животных, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В конюшне температура составляла 19 градусов, а влажность 31%, тогда как зимой в помещении, где содержатся лошади, температура должна поддерживаться на уровне 4-10 градусов, а относительная влажность воздуха — на уровне 85%», — пояснили там. Подобные нарушения зафиксировали в помещениях с обезьянами.

Цирку было направлено предписание с требованием устранить замечания в установленные сроки. Кроме того, был составлен протокол об административных правонарушениях.

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В Нижнем Тагиле Россельхознадзор выявил серьезные нарушения условий содержания животных в цирке. Результаты проверки показали несоблюдение нормативов температуры и влажности воздуха, что может негативно сказаться на здоровье животных, рассказали в пресс-службе ведомства. «В конюшне температура составляла 19 градусов, а влажность 31%, тогда как зимой в помещении, где содержатся лошади, температура должна поддерживаться на уровне 4-10 градусов, а относительная влажность воздуха — на уровне 85%», — пояснили там. Подобные нарушения зафиксировали в помещениях с обезьянами. Цирку было направлено предписание с требованием устранить замечания в установленные сроки. Кроме того, был составлен протокол об административных правонарушениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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