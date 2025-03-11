В Екатеринбурге провели спецоперацию по спасению картин, им не смогли помочь даже в Москве. Фото

В Екатеринбурге после реставрации представили три картины Владимира Миронова

11 марта 2025 в 15:32 Размер текста - 17 +

Работы Владимира Миронова уже заняли место в экспозиции музея Фото: Илья Московец © URA.RU Музей изобразительных искусств в Екатеринбурге (ЕМИИ) продолжает проект «В новом свете», в рамках которого учреждение дает вторую жизнь произведениям искусства. В этот раз на стол к реставраторам попали три картины из серии «Россиянка XX века» Владимира Миронова. Они созданы на грубых холстах, что затрудняет процесс восстановления, рассказала URA.RU заведующая отделом наивного искусства Елена Тимошенко. В Москве взяться за реставрацию не смогли, поэтому экспонаты привезли на Урал. «Эти работы поступили к нам из московского Музея русского лубка и наивного искусства. Наша большая подруга Мария Артамонова передала эти работы. Они поступили в виде расправленных холстов и без подрамников. В московском музее, к сожалению, нет реставраторов, которые бы могли эти работы восстановить. К счастью, нам повезло больше, потому что в музее ИЗО есть реставрационный корпус», — пояснила Тимошенко. Кроме этого, наивное искусство хрупкое само по себе: художники не соблюдают технику живописи и пишут на грубых холстах: используют вместо них мешковину, тряпки или клеенки. «Из-за этого появляются износы, потому что, например, нижний слой не досох. Если вы дополните еще один слой, это ведет к расслоению масляной живописи. В данном случае в картинах были угрозы осыпи, довольно сильный кракелюр (трещины — прим.ред.), деформация основы и проблемы с лаком. В процессе реставрации подготовлены экспозиционные подрамники, работы укреплены, удалены поверхностные загрязнения, восстановлен лак, сделаны тонировки», — рассказала реставратор Анжелика Лушникова. Вместе с Эльвирой Сайнутдиновой она в течение месяца кропотливо работала с картинами «Разруха» и «За партой В.И. Ульянова», работа «В русской бане» досталась Петру Горнунгу. Ульяновский художник Владимир Миронов создал серию «Россиянка ХХ века», в которой хотел поблагодарить женщин за их тяжкие труды, доброту и любовь к детям. Проявлять себя в творчестве бывший инженер-конструктор начал только в 1980-е годы. В тяжелые 90-е он оставил техническую специальность, начал подрабатывать грузчиком и еще больше увлекся искусством. Мужчина рисовал на мешковине и дерюге. Первая персональная выставка Миронова прошла, когда ему было 72 года. Его работы хранятся в Москве, Ульяновске и включены в собрание Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. В прошлом году сотрудники ЕММИ восстановили работу Виктора Зарубина — ученика известного живописца Архипа Куинджи. Картину «Заповедный остров» специалисты кропотливо восстанавливали в течение полугода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музей изобразительных искусств в Екатеринбурге (ЕМИИ) продолжает проект «В новом свете», в рамках которого учреждение дает вторую жизнь произведениям искусства. В этот раз на стол к реставраторам попали три картины из серии «Россиянка XX века» Владимира Миронова. Они созданы на грубых холстах, что затрудняет процесс восстановления, рассказала URA.RU заведующая отделом наивного искусства Елена Тимошенко. В Москве взяться за реставрацию не смогли, поэтому экспонаты привезли на Урал. «Эти работы поступили к нам из московского Музея русского лубка и наивного искусства. Наша большая подруга Мария Артамонова передала эти работы. Они поступили в виде расправленных холстов и без подрамников. В московском музее, к сожалению, нет реставраторов, которые бы могли эти работы восстановить. К счастью, нам повезло больше, потому что в музее ИЗО есть реставрационный корпус», — пояснила Тимошенко. Кроме этого, наивное искусство хрупкое само по себе: художники не соблюдают технику живописи и пишут на грубых холстах: используют вместо них мешковину, тряпки или клеенки. «Из-за этого появляются износы, потому что, например, нижний слой не досох. Если вы дополните еще один слой, это ведет к расслоению масляной живописи. В данном случае в картинах были угрозы осыпи, довольно сильный кракелюр (трещины — прим.ред.), деформация основы и проблемы с лаком. В процессе реставрации подготовлены экспозиционные подрамники, работы укреплены, удалены поверхностные загрязнения, восстановлен лак, сделаны тонировки», — рассказала реставратор Анжелика Лушникова. Вместе с Эльвирой Сайнутдиновой она в течение месяца кропотливо работала с картинами «Разруха» и «За партой В.И. Ульянова», работа «В русской бане» досталась Петру Горнунгу. Ульяновский художник Владимир Миронов создал серию «Россиянка ХХ века», в которой хотел поблагодарить женщин за их тяжкие труды, доброту и любовь к детям. Проявлять себя в творчестве бывший инженер-конструктор начал только в 1980-е годы. В тяжелые 90-е он оставил техническую специальность, начал подрабатывать грузчиком и еще больше увлекся искусством. Мужчина рисовал на мешковине и дерюге. Первая персональная выставка Миронова прошла, когда ему было 72 года. Его работы хранятся в Москве, Ульяновске и включены в собрание Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. В прошлом году сотрудники ЕММИ восстановили работу Виктора Зарубина — ученика известного живописца Архипа Куинджи. Картину «Заповедный остров» специалисты кропотливо восстанавливали в течение полугода.