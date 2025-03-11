Банки резко стали продавать ипотечные долги россиян коллекторам

Объем проблемной задолженности по ипотеке, проданной банками коллекторам, в 2024 году вырос более чем в три раза и составил 3,9 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ).
«В 2024 году объем проблемной задолженности по ипотеке, проданной банками коллекторам, вырос более чем втрое и достиг 3,9 миллиарда рублей... Речь идет о проблемных кредитах, переданных кредиторами профессиональным взыскателям по сделкам цессии (переуступки прав)», — пишет РБК со ссылкой на данные ПКБ.
В предыдущем году этот показатель равнялся всего 1,2 миллиарда рублей. Доля ипотечных долгов среди всех проблемных кредитов, переданных коллекторам, также увеличилась, достигнув 1,2% в 2024 году против 0,5% в 2023 году. Всего же объем сделок по переуступке прав (цессии) в 2024 году оценивается экспертами ПКБ в 337,1 миллиарда рублей.
Помимо увеличения объема продаж проблемных ипотечных долгов, банки стали передавать такие долги коллекторам на более ранних стадиях просрочки. Средний срок просрочки на момент продажи долга в 2024 году сократился до 761 дня по сравнению с 1389 днями в предыдущем году. Также значительно возросла стоимость этих долгов в процентном отношении от первоначальной суммы задолженности — с 39,2 до 48,7%.
Управляющий директор ПКБ Павел Михмель отмечает, что объем проблемной ипотеки в продаваемых банками портфелях увеличивается уже третий год подряд, достигая рекордных значений. По словам Михмеля, причиной такой динамики является стремление банков очистить свои балансы от кредитов, взыскание которых является для них долгим и затратным процессом.
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