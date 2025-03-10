10 марта 2025

В центре Екатеринбурга иномарка на огромной скорости снесла девушку. Видео

В Екатеринбурге на проспекте Ленина Skoda Rapid сбила 20-летнюю девушку
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ проводят проверку
Сотрудники ГАИ проводят проверку Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Ленина, 54/3, водитель Skoda Rapid на большой скорости сбил 20-летнюю девушку, перебегавшую дорогу на красный свет, а затем врезался в столб. Пострадавшую госпитализировали, рассказали в городской Госавтоинспекции.

«Девушка — пешеход, 2004 года рождения, с травмами головы и ног, доставлена в 36-ю ГКБ, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь», — пояснили в ГАИ. Авария случилась днем 10 марта. Машиной управлял трезвый 47-летний мужчина со стажем вождения 18 лет.

По словам автомобилиста, неожиданно перед ним выбежала девушка, но, несмотря на экстренное торможение, от столкновения уйти не удалось. «Он применил экстренное торможение, повернул руль в правую сторону и допустил наезд на столб освещения», — отметили в ведомстве. На месте ЧП полицейские организовали проверку.

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В Екатеринбурге на проспекте Ленина, 54/3, водитель Skoda Rapid на большой скорости сбил 20-летнюю девушку, перебегавшую дорогу на красный свет, а затем врезался в столб. Пострадавшую госпитализировали, рассказали в городской Госавтоинспекции. «Девушка — пешеход, 2004 года рождения, с травмами головы и ног, доставлена в 36-ю ГКБ, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь», — пояснили в ГАИ. Авария случилась днем 10 марта. Машиной управлял трезвый 47-летний мужчина со стажем вождения 18 лет. По словам автомобилиста, неожиданно перед ним выбежала девушка, но, несмотря на экстренное торможение, от столкновения уйти не удалось. «Он применил экстренное торможение, повернул руль в правую сторону и допустил наезд на столб освещения», — отметили в ведомстве. На месте ЧП полицейские организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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