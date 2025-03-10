В главном уральском вузе объяснили резкий рост стоимости обучения

В Уральском федеральном университете (УрФУ) стоимость обучения выросла по пяти причинам. Все они перечислены в ответе вуза на запрос URA.RU.
Как сообщало агентство, указ об увеличении стоимости обучения в учебном году 2025/2026 для каждой категории студентов вышел 24 февраля. Согласно документу, «очники» с первого курса будут платить на 10% больше, а заочное и очно-заочное обучение подорожает на 18%. Иностранцы, не владеющие русским языком, столкнутся с увеличением платы на 40%. Студенты вторых-шестых курсов будут платить больше на 4,5%. При этом в вузе напоминают, что студенты, в том числе и иностранные, могут рассчитывать на скидку.
«При формировании стоимости обучения учитывается увеличение затрат университета, прогнозный и фактический уровень инфляции, объем спроса и уровень стоимости на аналогичные образовательные программы в других вузах», — объяснили в УрФУ, отметив, что в 2024-м среднемесячная зарплата за год выросла на 17,5%, что повысило обязательства вуза по оплате труда преподавателям и профессорам.
В УрФУ также добавили, что в 2025 году плата за услуги ЖКХ подорожает на 11,9% (по прогнозам Минэкономразвития). При этом рост цен на обучение связан и с повышением уровня инфляции. «Соответственно, растут цены и на материальное обеспечение учебного процесса, в том числе оборудование, материалы, программное обеспечение, повышение квалификации и иные направления», — говорится в сообщении.
Для иностранных студентов обучение подорожает из-за рекламы, которую вуз делает для их привлечения. При формировании стоимости учитывают затраты на их адаптацию, сопровождение и миграционные расходы. «Ранее на указанные расходы стоимость обучения для иностранцев устанавливалась на 30% выше, чем для граждан России, на новый учебный год на указанные расходы стоимость будет выше на 25%», — сказали в учреждении. К прошлому году стоимость обучения для иностранцев на первом курсе выросла на 6%.
Отмечается, что вуз тратит деньги на повышение квалификации и зарплату преподавателей, обучающих по международно-ориентировочным программам. А также на подготовку учебно-методических материалов на английском языке. Из-за этого до 2025 года для иностранных студентов стоимость была на 50% выше, чем для граждан России. «На новый учебный год на указанные расходы стоимость будет выше на 40%, чем по русскоязычным для граждан России. В абсолютной величине рост к прошлому году составляет только 3%», — пояснили в УрФУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!