Стало известно число пострадавших при атаке БПЛА на Москву

РИАН: пять человек пострадали из-за атаки дронов ВСУ на Москву
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Из-за атаки БПЛА, по неофициальным данным, пострадали восемь человек
Из-за атаки БПЛА, по неофициальным данным, пострадали восемь человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за атаки дронов ВСУ на Москву пострадали пять человек, сообщили в экстренных службах. По неофициальным данным, пострадали восемь граждан.

«Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти», — пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. При этом, по информации telegram-канала Mash, количество пострадавших увеличилось до восьми — семь из них, в частности, один несовершеннолетний, госпитализированы. 

Украина атаковала Москву дронами утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 дрон, однако упавшие обломки привели к повреждениям зданий, автомобилей и возгораниям. Также были введены ограничения в четырех аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

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Из-за атаки дронов ВСУ на Москву пострадали пять человек, сообщили в экстренных службах. По неофициальным данным, пострадали восемь граждан. «Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти», — пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. При этом, по информации telegram-канала Mash, количество пострадавших увеличилось до восьми — семь из них, в частности, один несовершеннолетний, госпитализированы.  Украина атаковала Москву дронами утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 дрон, однако упавшие обломки привели к повреждениям зданий, автомобилей и возгораниям. Также были введены ограничения в четырех аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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