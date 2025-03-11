Стало известно число пострадавших при атаке БПЛА на Москву

Из-за атаки дронов ВСУ на Москву пострадали пять человек, сообщили в экстренных службах. По неофициальным данным, пострадали восемь граждан.
«Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти», — пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. При этом, по информации telegram-канала Mash, количество пострадавших увеличилось до восьми — семь из них, в частности, один несовершеннолетний, госпитализированы.
Украина атаковала Москву дронами утром 11 марта. Средства ПВО сбили 91 дрон, однако упавшие обломки привели к повреждениям зданий, автомобилей и возгораниям. Также были введены ограничения в четырех аэропортах — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.
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