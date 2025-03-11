В жилом доме в Подмосковье начался пожар
В Раменском в Московской области произошел пожар в многоэтажном доме. Очевидцы сообщают о видимом огне, который быстро распространился по верхним этажам здания.
«Пожар в многоэтажном доме в Раменском... На кадрах виден пожар на балконе последнего этажа», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Там же было опубликовано соответствующее видео.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны России. Ответ ожидается.
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