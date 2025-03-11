Под Москвой начался пожар в многоэтажном доме. Видео

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В жилом доме в Подмосковье начался пожар
В жилом доме в Подмосковье начался пожар Фото:

В Раменском в Московской области произошел пожар в многоэтажном доме. Очевидцы сообщают о видимом огне, который быстро распространился по верхним этажам здания.

«Пожар в многоэтажном доме в Раменском... На кадрах виден пожар на балконе последнего этажа», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Там же было опубликовано соответствующее видео.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны России. Ответ ожидается.

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В Раменском в Московской области произошел пожар в многоэтажном доме. Очевидцы сообщают о видимом огне, который быстро распространился по верхним этажам здания. «Пожар в многоэтажном доме в Раменском... На кадрах виден пожар на балконе последнего этажа», — пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». Там же было опубликовано соответствующее видео. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Минобороны России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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