10 марта 2025

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ достигла сезонного пика

В Свердловской области за неделю ОРВИ заболели почти 48 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге продолжает действовать масочный режим в больницах
В Екатеринбурге продолжает действовать масочный режим в больницах Фото:

С 3 по 9 марта в Свердловской области выявили 47,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Темпы роста снизились, однако уровень заболеваемости сейчас в разы выше среднего многолетнего уровня, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Темпы прироста заболеваемости замедлились: число случаев больше прошлой недели на 5%. При этом уровень текущей заболеваемости выше среднего многолетнего на 93,6%, что связано с более поздним календарным прохождением „пика“ эпидпроцесса», — говорится в сообщении. Отмечается, что 53,9% случаев приходится на детей.

Сейчас заболеваемость выше среднеобластной в Сухом Логе и Каменске-Уральском. В Екатеринбурге за прошедшую неделю выявили 24,6 тысячи случаев заболеваемости. Это выше прошлой недели на 3,6% и выше среднего многолетнего уровня в два раза. По данным ведомства, сейчас по-прежнему доминируют вирусы гриппа. Среди вирусов негриппозных преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы.

Сейчас в больницах, приютах и других соцучреждениях уральской столицы действует масочный режим. Ранее URA.RU писало, что в крупной поликлинике на Эльмаше его не соблюдают, ссылаясь на свое состояние или забывчивость.

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С 3 по 9 марта в Свердловской области выявили 47,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Темпы роста снизились, однако уровень заболеваемости сейчас в разы выше среднего многолетнего уровня, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Темпы прироста заболеваемости замедлились: число случаев больше прошлой недели на 5%. При этом уровень текущей заболеваемости выше среднего многолетнего на 93,6%, что связано с более поздним календарным прохождением „пика“ эпидпроцесса», — говорится в сообщении. Отмечается, что 53,9% случаев приходится на детей. Сейчас заболеваемость выше среднеобластной в Сухом Логе и Каменске-Уральском. В Екатеринбурге за прошедшую неделю выявили 24,6 тысячи случаев заболеваемости. Это выше прошлой недели на 3,6% и выше среднего многолетнего уровня в два раза. По данным ведомства, сейчас по-прежнему доминируют вирусы гриппа. Среди вирусов негриппозных преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы. Сейчас в больницах, приютах и других соцучреждениях уральской столицы действует масочный режим. Ранее URA.RU писало, что в крупной поликлинике на Эльмаше его не соблюдают, ссылаясь на свое состояние или забывчивость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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