Погибшего на задании участника СВО из Екатеринбурга признали дезертиром

Военнослужащего из Екатеринбурга, погибшего на боевом задании в зоне спецоперации на Украине, признали дезертиром. Супруга бойца узнала об этом, когда пыталась определить точную судьбу мужа, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Женщина обратилась на горячую линию военного ведомства, где ей сказали: „Военнослужащий в самоволке“ — написал Иванов в своем telegram-канале. При этом, со слов его сослуживцев, он погиб, направившись на задание в составе штурмовой группы.
Жену бойца такой ответ не устроил, так как она считала своим долгом сохранить честное имя мужа. К делу подключилась военная прокуратура ЦВО, где быстро установили, что статус СОЧ (самовольное оставление части) мужчине присвоили необоснованно. «Таким образом, честное имя бойца мы сохранили», — отметил депутат.
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