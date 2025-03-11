Главный парк Екатеринбурга везет звезд на миллион

В парке Маяковского летом для екатеринбуржцев выступят Сюткин, Ярушин и Митяев

11 марта 2025 в 13:31 Размер текста - 17 +

В прошлом году Летний театр заработал в конце мая Фото: Размик Закарян © URA.RU Парк Маяковского начинает формировать программу Летнего театра, который впервые встречал гостей в 2024 году. В новом сезоне к екатеринбуржцам приедут яркие звезды, среди них — певец Валерий Сюткин, шоумен Стас Ярушин (уроженец Челябинска) с командой программы «МУЗLOFT» и грузинская исполнительница Меги Гогитидзе. Судя по документам, первым приедет Валерий Сюткин — его выступление намечено на 23 мая, обойдется шоу от автора песен группы «Браво» в 3,46 млн рублей. Олег Митяев и Павел Пиковский споют на юбилейном шоу «Ромарио» 10 июня, стоимость — 1,09 млн рублей. 7 июля Макс Юдин и Ирина Макарова исполнят мультхиты в стиле джаз (стоимость 155 тысяч рублей), а 25 июля концерт даст Ярушин с коллективом, цена выступления — 1,076 млн рублей, 8 августа приедет Меги Гогитидзе (1,46 млн рублей). Обновленный Летний театр в парке Маяковского открылся к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. В рамках первого сезона в 2024-м на сцену под открытым небом выходили Kickin Jass Orchestra, В-А-С-Н, бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов, Billy’s Band, Imperialis Orchestra и другие. Все мероприятия были платными, кроме одного — девятичасового поэтического марафона в честь поэта Александра Пушкина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парк Маяковского начинает формировать программу Летнего театра, который впервые встречал гостей в 2024 году. В новом сезоне к екатеринбуржцам приедут яркие звезды, среди них — певец Валерий Сюткин, шоумен Стас Ярушин (уроженец Челябинска) с командой программы «МУЗLOFT» и грузинская исполнительница Меги Гогитидзе. Судя по документам, первым приедет Валерий Сюткин — его выступление намечено на 23 мая, обойдется шоу от автора песен группы «Браво» в 3,46 млн рублей. Олег Митяев и Павел Пиковский споют на юбилейном шоу «Ромарио» 10 июня, стоимость — 1,09 млн рублей. 7 июля Макс Юдин и Ирина Макарова исполнят мультхиты в стиле джаз (стоимость 155 тысяч рублей), а 25 июля концерт даст Ярушин с коллективом, цена выступления — 1,076 млн рублей, 8 августа приедет Меги Гогитидзе (1,46 млн рублей). Обновленный Летний театр в парке Маяковского открылся к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. В рамках первого сезона в 2024-м на сцену под открытым небом выходили Kickin Jass Orchestra, В-А-С-Н, бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов, Billy’s Band, Imperialis Orchestra и другие. Все мероприятия были платными, кроме одного — девятичасового поэтического марафона в честь поэта Александра Пушкина.