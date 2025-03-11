В Екатеринбурге сиделка обокрала пенсионерку с деменцией

11 марта 2025 в 14:03 Размер текста - 17 +

Старушка доверилась сиделке, а так ее обокрала Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге сиделка обокрала свою подопечную: она тайком взяла ее карту и оплатила свои покупки на 20 тысяч рублей. Сотрудникам полиции она представилась сотрудницей благотворительного фонда уральского бизнесмена Олега Гусева, однако в организации эту информацию опровергли. Подробности URA.RU рассказал источник. «Сиделка помогала по дому пожилой женщине с деменцией. Как-то хозяйка хватилась своей банковской карты. Сиделка устроила активные поиски и помогла подопечной ее найти. А та обнаружила, что с карты пропали без малого 20 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. Полиции не составило труда вычислить, что их присвоила сама сиделка. Та призналась, что взяла без спроса карту, подсмотрела у хозяйки пин-код и оплатила свои покупки. Сотрудникам УгРО подозреваемая представилась сотрудницей благотворительного фонда «Добро людям» Олега Гусева — уральского политика и предпринимателя, президента АО «Уральский финансовый холдинг». В фонде в свою очередь заявили, что сиделок у них нет. «Фонд „Добро людям“ не реализует программ, связанных с уходом за пожилым людьми. Единственная программа, которая действует в последние два года — это поддержка научной деятельности и ученых. В частности, фонд сотрудничает с Демидовским научным фондом, перечисляя средства на Демидовские премии», — пояснили представители. При этом в одноименном благотворительном фонде, не имеющем отношение к Гусеву, признали, что такая сиделка у них была, однако с прошлого лета лишилась доверия. «Она у нас работала, но по ней были плохие отзывы: раньше уходила домой, не выполняла свои обязанности. Поэтому мы уже более полугода не даем ей заказы», — заявили в фонде. Сейчас в отношении аферистки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сиделка обокрала свою подопечную: она тайком взяла ее карту и оплатила свои покупки на 20 тысяч рублей. Сотрудникам полиции она представилась сотрудницей благотворительного фонда уральского бизнесмена Олега Гусева, однако в организации эту информацию опровергли. Подробности URA.RU рассказал источник. «Сиделка помогала по дому пожилой женщине с деменцией. Как-то хозяйка хватилась своей банковской карты. Сиделка устроила активные поиски и помогла подопечной ее найти. А та обнаружила, что с карты пропали без малого 20 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. Полиции не составило труда вычислить, что их присвоила сама сиделка. Та призналась, что взяла без спроса карту, подсмотрела у хозяйки пин-код и оплатила свои покупки. Сотрудникам УгРО подозреваемая представилась сотрудницей благотворительного фонда «Добро людям» Олега Гусева — уральского политика и предпринимателя, президента АО «Уральский финансовый холдинг». В фонде в свою очередь заявили, что сиделок у них нет. «Фонд „Добро людям“ не реализует программ, связанных с уходом за пожилым людьми. Единственная программа, которая действует в последние два года — это поддержка научной деятельности и ученых. В частности, фонд сотрудничает с Демидовским научным фондом, перечисляя средства на Демидовские премии», — пояснили представители. При этом в одноименном благотворительном фонде, не имеющем отношение к Гусеву, признали, что такая сиделка у них была, однако с прошлого лета лишилась доверия. «Она у нас работала, но по ней были плохие отзывы: раньше уходила домой, не выполняла свои обязанности. Поэтому мы уже более полугода не даем ей заказы», — заявили в фонде. Сейчас в отношении аферистки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража».