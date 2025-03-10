10 марта 2025

Свердловчан предупредили о серьезных опасностях на дорогах

На трассах в Свердловской области ожидаются снег, гололед и дожди
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе 12 и 13 марта ожидается мокрый снег с дождями
В регионе 12 и 13 марта ожидается мокрый снег с дождями Фото:

На дорогах в Свердловской области ожидаются гололед и снегопады, которые заметут трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Кроме этого, возможны морозы до -20 градусов, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области: 11 марта. Местами небольшой снег, ночью до умеренного, изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, днем 0, -5 градусов», — говорится в сообщении.

12 и 13 марта ожидается мокрый снег с дождями. На некоторых участках трасс прогнозируют гололедицу. Температура будет колебаться от -6 до +6 градусов. Чтобы бороться с гололедом на дорогах круглосуточно дежурит спецтехника.

Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся на Свердловскую область мощных осадках. Больше всего снега синоптики обещали 9 и 10 марта. Гаишники объявляли тревогу, а 10 марта им пришлось выезжать на Пермский тракт вместе со спецтехникой из-за усилившегося снегопада.

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На дорогах в Свердловской области ожидаются гололед и снегопады, которые заметут трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Кроме этого, возможны морозы до -20 градусов, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области: 11 марта. Местами небольшой снег, ночью до умеренного, изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, днем 0, -5 градусов», — говорится в сообщении. 12 и 13 марта ожидается мокрый снег с дождями. На некоторых участках трасс прогнозируют гололедицу. Температура будет колебаться от -6 до +6 градусов. Чтобы бороться с гололедом на дорогах круглосуточно дежурит спецтехника. Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся на Свердловскую область мощных осадках. Больше всего снега синоптики обещали 9 и 10 марта. Гаишники объявляли тревогу, а 10 марта им пришлось выезжать на Пермский тракт вместе со спецтехникой из-за усилившегося снегопада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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