Свердловчан предупредили о серьезных опасностях на дорогах

На дорогах в Свердловской области ожидаются гололед и снегопады, которые заметут трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Кроме этого, возможны морозы до -20 градусов, сообщили в telegram-канале ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области: 11 марта. Местами небольшой снег, ночью до умеренного, изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Температура воздуха ночью -15, -20 градусов, днем 0, -5 градусов», — говорится в сообщении.
12 и 13 марта ожидается мокрый снег с дождями. На некоторых участках трасс прогнозируют гололедицу. Температура будет колебаться от -6 до +6 градусов. Чтобы бороться с гололедом на дорогах круглосуточно дежурит спецтехника.
Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся на Свердловскую область мощных осадках. Больше всего снега синоптики обещали 9 и 10 марта. Гаишники объявляли тревогу, а 10 марта им пришлось выезжать на Пермский тракт вместе со спецтехникой из-за усилившегося снегопада.
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