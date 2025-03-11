«Уральского Халка» готовят к поединку с известным бойцом из Дагестана

Иван Штырков, известный как «Уральский Халк», проведет свой следующий бой 31 мая на турнире RCC 22 в Екатеринбурге. Руководитель лиги Николай Клименко рассказал, что возможным соперником Штыркова станет Шамиль Гамзатов, который уже имеет опыт выступлений на арене RCC.
«Когда Шамиль залетел в RCC, победил сильного оппонента Игоря Глазкова, мы сразу же начали думать над боем Штыркова против Гамзатова. Сейчас ведем переговоры, готовим оффер и будем ждать ответ. Нам этот бой интересен как раз на 93 килограмма», — передает пресс-служба промоушена слова Клименко.
Он отметил, что на соперника для Штыркова найти не так-то просто, однако Гамзатов доказал, что заслуживает этот бой. «Со-главный бой Ивана Штыркова против Шамиля Гамзатова — отличная вывеска для номерного турнира», — отметил глава RCC.
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