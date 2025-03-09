Легендарный кардиолог Габинский внедрил инновационный тренд на Урале

Уральский институт кардиологии первым в регионе внедрил инновационную технологию проведения инвазивной коронарографии со стентированием — так называемую высокотехнологичную медицинскую помощь, позволяющую сократить время пребывания пациента в стационаре до 24 часов. Подробнее об этих начинаниях журналисту URA.RU рассказал известный российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик Ян Габинский.
Сокращение сроков госпитализации — новый тренд современной медицины
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из главных причин смертности в России и мире. Традиционные подходы к диагностике и лечению хронической ИБС предполагают госпитализацию пациента сегодня на срок от пяти до семи дней, что создает значительные неудобства для больных и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.
«Внедрение новых протоколов, позволяющих сократить срок госпитализации до 24 часов, стало возможным благодаря развитию современных технологий и накопленному опыту наших врачей. Теперь пациент поступает в клинику утром, после проведения процедуры находится под наблюдением специалистов и уже на следующий день возвращается домой», — пояснил Ян Габинский.
Доступность высокотехнологичной помощи растет
На сегодняшний день свердловский ТФОМС и министерство здравоохранения выделяют квоты на проведение инвазивной коронарографии со стентированием. Это означает, что для пациентов, нуждающихся в данном диагностическом исследовании, процедура проводится абсолютно бесплатно. Такая мера позволяет обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи широкому кругу лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и способствует своевременной диагностике и лечению.
«В 2024 году в коронарном центре „Города сердца“ было проведено 325 таких процедур. В текущем году количество выделенных квот увеличено почти в 2,5 раза — до 800 процедур. Это позволит большему числу пациентов бесплатно получить высокотехнологичную помощь и существенно повысит доступность современных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул профессор Габинский.
Ключевая задача — сделать передовые медицинские технологии доступными для каждого жителя региона. Снижение времени ожидания и сокращение сроков госпитализации не только улучшает качество жизни пациентов, но и оптимизирует использование бюджетных средств.
«Приоритетом системы здравоохранения Свердловской области является профилактика и своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний. Осознавая, что предотвратить инфаркт гораздо эффективнее, чем бороться с его последствиями, власти региона ежегодно увеличивают квоты на высокотехнологичную медпомощь. Это означает, что каждый житель региона имеет возможность получить необходимое лечение и диагностику абсолютно бесплатно. Поскольку инфаркт миокарда часто протекает бессимптомно, ранняя диагностика и своевременные профилактические меры — единственный способ предотвратить трагедию. На выходе мы не только спасем жизни уральцев, но и сможем оптимизировать бюджет», — заявил Габинский.
Коронарный паспорт человека — инновация в кардиологии
Кроме того, в Уральском институте кардиологии разработан уникальный инструмент профилактики и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний — «коронарный паспорт человека». Этот электронный документ содержит подробную информацию о состоянии коронарных артерий пациента, что позволяет врачам оценивать риски развития инфаркта миокарда и своевременно принимать профилактические меры.
По мнению Габинского, это и есть эффективная диспансеризация кардиологических больных. То, что мы называем диспансеризацией сегодня, не соответствует этим критериям. Параметры должны быть усовершенствованы таким инструментом, как «коронарный паспорт человека».
«Коронарный паспорт — это персонифицированный подход к здоровью сердца. Пациент получает флеш-карту с данными о своих сосудах и рекомендациями по профилактике и дальнейшему лечению. Данная информация доступна врачам по всему миру и позволяет оперативно принимать решения по лечению и профилактике», — рассказал кардиолог.
Международное признание уральского центра
Методика «Коронарный паспорт человека» получила патенты в России, США, Китае и Евросоюзе. Заслуженный врач России Ян Габинский убежден в том, что коронарные паспорта способны предотвратить развитие инфарктов, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и способствовать увеличению продолжительности жизни.
Ранее URA.RU писало, что в рамках масштабной международной промышленной выставки «Иннопром-2024», проходившей в Екатеринбурге в июле 2024 года, инновационная отечественная разработка — технология коронарных паспортов — вызвала неподдельный интерес у международного сообщества. Генеральный директор Majdalina Group (ОАЭ) доктор Хусам Азам особо выделил эту технологию, подчеркнув ее глобальную значимость и уникальность в сфере интеграции и анализа медицинских данных. Впечатленный потенциалом данного решения, Азам выразил твердое намерение содействовать распространению информации о коронарных паспортах по всему миру, видя в этом возможность для значительного прогресса в области кардиологии и персонализированной медицины.
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