Легендарный кардиолог Габинский внедрил инновационный тренд на Урале

В центре Габинского инвазивную коронарографию свердловчанам проводят за 24 часа

10 марта 2025 в 08:53 Размер текста - 17 +

Ян Габинский уверен в том, что внедрение новой технологии позволит сократить смертность (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский институт кардиологии первым в регионе внедрил инновационную технологию проведения инвазивной коронарографии со стентированием — так называемую высокотехнологичную медицинскую помощь, позволяющую сократить время пребывания пациента в стационаре до 24 часов. Подробнее об этих начинаниях журналисту URA.RU рассказал известный российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик Ян Габинский. Сокращение сроков госпитализации — новый тренд современной медицины Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из главных причин смертности в России и мире. Традиционные подходы к диагностике и лечению хронической ИБС предполагают госпитализацию пациента сегодня на срок от пяти до семи дней, что создает значительные неудобства для больных и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. «Внедрение новых протоколов, позволяющих сократить срок госпитализации до 24 часов, стало возможным благодаря развитию современных технологий и накопленному опыту наших врачей. Теперь пациент поступает в клинику утром, после проведения процедуры находится под наблюдением специалистов и уже на следующий день возвращается домой», — пояснил Ян Габинский. Доступность высокотехнологичной помощи растет На сегодняшний день свердловский ТФОМС и министерство здравоохранения выделяют квоты на проведение инвазивной коронарографии со стентированием. Это означает, что для пациентов, нуждающихся в данном диагностическом исследовании, процедура проводится абсолютно бесплатно. Такая мера позволяет обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи широкому кругу лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и способствует своевременной диагностике и лечению. В кардиоцентре используются не только новейшие технологии, но и применяется передовое оборудование (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU «В 2024 году в коронарном центре „Города сердца“ было проведено 325 таких процедур. В текущем году количество выделенных квот увеличено почти в 2,5 раза — до 800 процедур. Это позволит большему числу пациентов бесплатно получить высокотехнологичную помощь и существенно повысит доступность современных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул профессор Габинский. Ключевая задача — сделать передовые медицинские технологии доступными для каждого жителя региона. Снижение времени ожидания и сокращение сроков госпитализации не только улучшает качество жизни пациентов, но и оптимизирует использование бюджетных средств. «Приоритетом системы здравоохранения Свердловской области является профилактика и своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний. Осознавая, что предотвратить инфаркт гораздо эффективнее, чем бороться с его последствиями, власти региона ежегодно увеличивают квоты на высокотехнологичную медпомощь. Это означает, что каждый житель региона имеет возможность получить необходимое лечение и диагностику абсолютно бесплатно. Поскольку инфаркт миокарда часто протекает бессимптомно, ранняя диагностика и своевременные профилактические меры — единственный способ предотвратить трагедию. На выходе мы не только спасем жизни уральцев, но и сможем оптимизировать бюджет», — заявил Габинский. Коронарный паспорт человека — инновация в кардиологии В клинике применяются уникальные технологии предупреждения сердечных болезней (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Кроме того, в Уральском институте кардиологии разработан уникальный инструмент профилактики и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний — «коронарный паспорт человека». Этот электронный документ содержит подробную информацию о состоянии коронарных артерий пациента, что позволяет врачам оценивать риски развития инфаркта миокарда и своевременно принимать профилактические меры. По мнению Габинского, это и есть эффективная диспансеризация кардиологических больных. То, что мы называем диспансеризацией сегодня, не соответствует этим критериям. Параметры должны быть усовершенствованы таким инструментом, как «коронарный паспорт человека». «Коронарный паспорт — это персонифицированный подход к здоровью сердца. Пациент получает флеш-карту с данными о своих сосудах и рекомендациями по профилактике и дальнейшему лечению. Данная информация доступна врачам по всему миру и позволяет оперативно принимать решения по лечению и профилактике», — рассказал кардиолог. Международное признание уральского центра Хусам Азам был восхищен разработкой уральских кардиологов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Методика «Коронарный паспорт человека» получила патенты в России, США, Китае и Евросоюзе. Заслуженный врач России Ян Габинский убежден в том, что коронарные паспорта способны предотвратить развитие инфарктов, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и способствовать увеличению продолжительности жизни. Ранее URA.RU писало, что в рамках масштабной международной промышленной выставки «Иннопром-2024», проходившей в Екатеринбурге в июле 2024 года, инновационная отечественная разработка — технология коронарных паспортов — вызвала неподдельный интерес у международного сообщества. Генеральный директор Majdalina Group (ОАЭ) доктор Хусам Азам особо выделил эту технологию, подчеркнув ее глобальную значимость и уникальность в сфере интеграции и анализа медицинских данных. Впечатленный потенциалом данного решения, Азам выразил твердое намерение содействовать распространению информации о коронарных паспортах по всему миру, видя в этом возможность для значительного прогресса в области кардиологии и персонализированной медицины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский институт кардиологии первым в регионе внедрил инновационную технологию проведения инвазивной коронарографии со стентированием — так называемую высокотехнологичную медицинскую помощь, позволяющую сократить время пребывания пациента в стационаре до 24 часов. Подробнее об этих начинаниях журналисту URA.RU рассказал известный российский кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, академик Ян Габинский. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из главных причин смертности в России и мире. Традиционные подходы к диагностике и лечению хронической ИБС предполагают госпитализацию пациента сегодня на срок от пяти до семи дней, что создает значительные неудобства для больных и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. «Внедрение новых протоколов, позволяющих сократить срок госпитализации до 24 часов, стало возможным благодаря развитию современных технологий и накопленному опыту наших врачей. Теперь пациент поступает в клинику утром, после проведения процедуры находится под наблюдением специалистов и уже на следующий день возвращается домой», — пояснил Ян Габинский. На сегодняшний день свердловский ТФОМС и министерство здравоохранения выделяют квоты на проведение инвазивной коронарографии со стентированием. Это означает, что для пациентов, нуждающихся в данном диагностическом исследовании, процедура проводится абсолютно бесплатно. Такая мера позволяет обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи широкому кругу лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, и способствует своевременной диагностике и лечению. «В 2024 году в коронарном центре „Города сердца“ было проведено 325 таких процедур. В текущем году количество выделенных квот увеличено почти в 2,5 раза — до 800 процедур. Это позволит большему числу пациентов бесплатно получить высокотехнологичную помощь и существенно повысит доступность современных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул профессор Габинский. Ключевая задача — сделать передовые медицинские технологии доступными для каждого жителя региона. Снижение времени ожидания и сокращение сроков госпитализации не только улучшает качество жизни пациентов, но и оптимизирует использование бюджетных средств. «Приоритетом системы здравоохранения Свердловской области является профилактика и своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний. Осознавая, что предотвратить инфаркт гораздо эффективнее, чем бороться с его последствиями, власти региона ежегодно увеличивают квоты на высокотехнологичную медпомощь. Это означает, что каждый житель региона имеет возможность получить необходимое лечение и диагностику абсолютно бесплатно. Поскольку инфаркт миокарда часто протекает бессимптомно, ранняя диагностика и своевременные профилактические меры — единственный способ предотвратить трагедию. На выходе мы не только спасем жизни уральцев, но и сможем оптимизировать бюджет», — заявил Габинский. Кроме того, в Уральском институте кардиологии разработан уникальный инструмент профилактики и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний — «коронарный паспорт человека». Этот электронный документ содержит подробную информацию о состоянии коронарных артерий пациента, что позволяет врачам оценивать риски развития инфаркта миокарда и своевременно принимать профилактические меры. По мнению Габинского, это и есть эффективная диспансеризация кардиологических больных. То, что мы называем диспансеризацией сегодня, не соответствует этим критериям. Параметры должны быть усовершенствованы таким инструментом, как «коронарный паспорт человека». «Коронарный паспорт — это персонифицированный подход к здоровью сердца. Пациент получает флеш-карту с данными о своих сосудах и рекомендациями по профилактике и дальнейшему лечению. Данная информация доступна врачам по всему миру и позволяет оперативно принимать решения по лечению и профилактике», — рассказал кардиолог. Методика «Коронарный паспорт человека» получила патенты в России, США, Китае и Евросоюзе. Заслуженный врач России Ян Габинский убежден в том, что коронарные паспорта способны предотвратить развитие инфарктов, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и способствовать увеличению продолжительности жизни. Ранее URA.RU писало, что в рамках масштабной международной промышленной выставки «Иннопром-2024», проходившей в Екатеринбурге в июле 2024 года, инновационная отечественная разработка — технология коронарных паспортов — вызвала неподдельный интерес у международного сообщества. Генеральный директор Majdalina Group (ОАЭ) доктор Хусам Азам особо выделил эту технологию, подчеркнув ее глобальную значимость и уникальность в сфере интеграции и анализа медицинских данных. Впечатленный потенциалом данного решения, Азам выразил твердое намерение содействовать распространению информации о коронарных паспортах по всему миру, видя в этом возможность для значительного прогресса в области кардиологии и персонализированной медицины.