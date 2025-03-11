В Екатеринбурге на карантин закрыли десятки классов из-за вспышки болезни

В Екатеринбурге на карантин из-за ОРВИ и пневмонии закрыли 58 классов в 33 школах и 52 группы в 43 детских садах, сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.
«Информация на 10 марта в сравнении с прошлым понедельником, 3 марта, по карантинам: 47 групп (-4) в 38 ДОУ, в них болеют 593 (+156) воспитанников, 41 класс (-13) в 21 школах (-5), в них болеют 389 (-196) обучающихся», — говорится в сообщении.
При этом на карантине сейчас находятся дети и из-за пневмонии. Домой отправили 17 классов из 12 школ, где болеют 27 детей. Пять групп из пяти детских садов тоже на карантине — там болеют шесть человек. В мэрии отметили, что сейчас пневмонией болеют 33 ребенка.
С 3 по 9 марта в Свердловской области выявили 47,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Темпы роста снизились, однако уровень заболеваемости сейчас в разы выше среднего многолетнего уровня.
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