В Екатеринбурге на карантин закрыли десятки классов из-за вспышки болезни

В Екатеринбурге на карантине находятся 58 классов школ и 52 группы в детсадах
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в регионе достигнут пик заболеваемости ОРВИ
Сейчас в регионе достигнут пик заболеваемости ОРВИ Фото:

В Екатеринбурге на карантин из-за ОРВИ и пневмонии закрыли 58 классов в 33 школах и 52 группы в 43 детских садах, сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

«Информация на 10 марта в сравнении с прошлым понедельником, 3 марта, по карантинам: 47 групп (-4) в 38 ДОУ, в них болеют 593 (+156) воспитанников, 41 класс (-13) в 21 школах (-5), в них болеют 389 (-196) обучающихся», — говорится в сообщении.

При этом на карантине сейчас находятся дети и из-за пневмонии. Домой отправили 17 классов из 12 школ, где болеют 27 детей. Пять групп из пяти детских садов тоже на карантине — там болеют шесть человек. В мэрии отметили, что сейчас пневмонией болеют 33 ребенка.

С 3 по 9 марта в Свердловской области выявили 47,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Темпы роста снизились, однако уровень заболеваемости сейчас в разы выше среднего многолетнего уровня.

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В Екатеринбурге на карантин из-за ОРВИ и пневмонии закрыли 58 классов в 33 школах и 52 группы в 43 детских садах, сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации. «Информация на 10 марта в сравнении с прошлым понедельником, 3 марта, по карантинам: 47 групп (-4) в 38 ДОУ, в них болеют 593 (+156) воспитанников, 41 класс (-13) в 21 школах (-5), в них болеют 389 (-196) обучающихся», — говорится в сообщении. При этом на карантине сейчас находятся дети и из-за пневмонии. Домой отправили 17 классов из 12 школ, где болеют 27 детей. Пять групп из пяти детских садов тоже на карантине — там болеют шесть человек. В мэрии отметили, что сейчас пневмонией болеют 33 ребенка. С 3 по 9 марта в Свердловской области выявили 47,9 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Темпы роста снизились, однако уровень заболеваемости сейчас в разы выше среднего многолетнего уровня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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