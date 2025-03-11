Под Екатеринбургом девушка на Maybach вылетела на встречку и протаранила машины. Видео

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У премиальной иномарки вылетели два колеса
У премиальной иномарки вылетели два колеса Фото:

В Верхней Пышме утром 11 марта 26-летняя девушка на Maybach на большой скорости потеряла управление и вылетела на встречку, где протаранила припаркованные иномарки. Об этом рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Девушка выбрала небезопасную скорость движения, вследствие чего не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где совершила наезд на стоящие на парковке автомобили Toyota и Hyundai», — пояснили в ведомстве. Обошлось без пострадавших.

Экспресс-тест показал, что девушка была трезва. Ранее она 13 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

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В Верхней Пышме утром 11 марта 26-летняя девушка на Maybach на большой скорости потеряла управление и вылетела на встречку, где протаранила припаркованные иномарки. Об этом рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Свердловской области. «Девушка выбрала небезопасную скорость движения, вследствие чего не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где совершила наезд на стоящие на парковке автомобили Toyota и Hyundai», — пояснили в ведомстве. Обошлось без пострадавших. Экспресс-тест показал, что девушка была трезва. Ранее она 13 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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