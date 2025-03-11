В Верхней Пышме утром 11 марта 26-летняя девушка на Maybach на большой скорости потеряла управление и вылетела на встречку, где протаранила припаркованные иномарки. Об этом рассказали URA.RU в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Девушка выбрала небезопасную скорость движения, вследствие чего не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где совершила наезд на стоящие на парковке автомобили Toyota и Hyundai», — пояснили в ведомстве. Обошлось без пострадавших.
Экспресс-тест показал, что девушка была трезва. Ранее она 13 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
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