Полиция отказалась расследовать ЧП на стройке свердловского депутата

Полиция Верхней Пышмы (Свердловская область) отказалась возбуждать уголовное дело из-за инцидента на стройплощадке компании, аффилированной с депутатом Арменом Карапетяном, где местного жителя проткнули пожарным багром. Силовики не увидели состава преступления. Прокуратура же отказ посчитала незаконным и внесла представление начальнику верхнепышминского отдела полиции. Копия постановления об удовлетворении жалобы на действия полиции есть в распоряжении URA.RU.
«По результатам доследственной проверки УУП МО МВД России „Верхнепышминский“ [...] вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела [...] в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Изучение в прокуратуре города материала проверки показало, что указанное постановление вынесено преждевременно, без проведения полного комплекса возможных проверочных мероприятий, в связи с чем, является незаконным, необоснованным и подлежит отмене», — говорится в документе.
Также прокуроры нашли грубые нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, допущенные полицейскими, поэтому вынесли начальнику верхнепышминского отдела полиции Сергею Запецкому представление. Речь идет об инциденте, который произошел в середине июля на улице Петрова в Верхней Пышме, где компания «Элит Групп», директором которой является сын депутата свердловского заксобрания Армена Карапетяна, ведет строительные работы. У местных сотрудников произошел конфликт с представителем субподрядчика Денисом Воробьевым, завязалась драка, во время которой Воробьева проткнули пожарным багром. Мужчину госпитализировали, он до сих пор проходит лечение. Подробнее об этой истории — в статье URA.RU.
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