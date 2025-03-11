Екатеринбуржец купил билет до Москвы, но не сел на поезд и пропал

11 марта 2025 в 15:32 Размер текста - 17 +

Пропавшего человека ищет полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, который должен был уехать в Москву, но не сел на поезд и пропал. Он не дает о себе знать уже полтора месяца, сообщил URA.RU источник. «41-летний мужчина вечером 26 января попрощался с семьей и отправился на железнодорожный вокзал. У него был куплен билет до Москвы, где он работает вахтовым методом. Все это время родные были уверены, что он в столице. Но когда мужчина полтора месяца не выходил на связь, они забеспокоились и написали заявление», — объяснил собеседник агентства. Выяснилось, что на свой поезд рабочий не сел. Где он сейчас, никто не знает. Ранее мужчина не уходил, спиртными напитками не злоупотребляет. Сейчас его поиски ведет полиция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, который должен был уехать в Москву, но не сел на поезд и пропал. Он не дает о себе знать уже полтора месяца, сообщил URA.RU источник. «41-летний мужчина вечером 26 января попрощался с семьей и отправился на железнодорожный вокзал. У него был куплен билет до Москвы, где он работает вахтовым методом. Все это время родные были уверены, что он в столице. Но когда мужчина полтора месяца не выходил на связь, они забеспокоились и написали заявление», — объяснил собеседник агентства. Выяснилось, что на свой поезд рабочий не сел. Где он сейчас, никто не знает. Ранее мужчина не уходил, спиртными напитками не злоупотребляет. Сейчас его поиски ведет полиция.