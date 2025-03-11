Екатеринбуржец купил билет до Москвы, но не сел на поезд и пропал

Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, который должен был уехать в Москву, но не сел на поезд и пропал. Он не дает о себе знать уже полтора месяца, сообщил URA.RU источник.
«41-летний мужчина вечером 26 января попрощался с семьей и отправился на железнодорожный вокзал. У него был куплен билет до Москвы, где он работает вахтовым методом. Все это время родные были уверены, что он в столице. Но когда мужчина полтора месяца не выходил на связь, они забеспокоились и написали заявление», — объяснил собеседник агентства.
Выяснилось, что на свой поезд рабочий не сел. Где он сейчас, никто не знает. Ранее мужчина не уходил, спиртными напитками не злоупотребляет. Сейчас его поиски ведет полиция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!