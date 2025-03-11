Екатеринбуржец купил билет до Москвы, но не сел на поезд и пропал

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Передвижной музей «Поезд Победы». Челябинск, рельсы, электричка, путешествие, электропоезд, ржд, железная дорога, поезд
Пропавшего человека ищет полиция Фото:

Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, который должен был уехать в Москву, но не сел на поезд и пропал. Он не дает о себе знать уже полтора месяца, сообщил URA.RU источник.

«41-летний мужчина вечером 26 января попрощался с семьей и отправился на железнодорожный вокзал. У него был куплен билет до Москвы, где он работает вахтовым методом. Все это время родные были уверены, что он в столице. Но когда мужчина полтора месяца не выходил на связь, они забеспокоились и написали заявление», — объяснил собеседник агентства.

Выяснилось, что на свой поезд рабочий не сел. Где он сейчас, никто не знает. Ранее мужчина не уходил, спиртными напитками не злоупотребляет. Сейчас его поиски ведет полиция.

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Полиция Екатеринбурга разыскивает мужчину, который должен был уехать в Москву, но не сел на поезд и пропал. Он не дает о себе знать уже полтора месяца, сообщил URA.RU источник. «41-летний мужчина вечером 26 января попрощался с семьей и отправился на железнодорожный вокзал. У него был куплен билет до Москвы, где он работает вахтовым методом. Все это время родные были уверены, что он в столице. Но когда мужчина полтора месяца не выходил на связь, они забеспокоились и написали заявление», — объяснил собеседник агентства. Выяснилось, что на свой поезд рабочий не сел. Где он сейчас, никто не знает. Ранее мужчина не уходил, спиртными напитками не злоупотребляет. Сейчас его поиски ведет полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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