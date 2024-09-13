Минобороны: 12 военных ВСУ сдались в плен в Курской области

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За сутки в плен ВС РФ сдались 12 бойцов ВСУ, сообщили в МО РФ
За сутки в плен ВС РФ сдались 12 бойцов ВСУ, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

За сутки 12 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ, добавив, что потери украинской армии за прошедшие сутки составили 300 бойцов и 34 единицы техники, в том числе семь танков.

«За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 300 военных и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков. 12 военных ВСУ сдались в плен», — сообщили Минобороны РФ в ходе брифинга. 

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За сутки 12 бойцов ВСУ сдались в плен ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ, добавив, что потери украинской армии за прошедшие сутки составили 300 бойцов и 34 единицы техники, в том числе семь танков. «За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 300 военных и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков. 12 военных ВСУ сдались в плен», — сообщили Минобороны РФ в ходе брифинга. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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