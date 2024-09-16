Концерт звезды стендапа в Екатеринбурге портит конфуз

Представители стендап-комика Родиной опровергли отмену концерта в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup spot, standup, открытый микрофон, комедия, fresh standup
Стендап-шоу состоится 23 сентября, как и планировалось Фото:

Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) спустя час удалил пост в telegram-канале о том, что в Екатеринбурге отменяется концерт участницы шоу «Женский стендап» Маргариты Родиной. Как пояснили URA.RU представители стендап-комика, билеты продаются в штатном режиме.

«Отмены никакой нет. У нас был разговор о переносе данного мероприятия, но это был только разговор. Мы сегодня должны были принимать решение о переносе мероприятия на другую дату. Площадка накосячила», — рассказали представители Родиной.

Утром 16 сентября ДКЖ опубликовал информацию, что концерт Родиной отменили по просьбе организаторов. Зрителям предложили вернуть билеты по месту приобретения, но спустя час пост был удален, и на сайте вновь появилась афиша предстоящего выступления.

Пост об отмене опубликовали в 10:42
Пост об отмене опубликовали в 10:42
А уже спустя час удалили
А уже спустя час удалили
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) спустя час удалил пост в telegram-канале о том, что в Екатеринбурге отменяется концерт участницы шоу «Женский стендап» Маргариты Родиной. Как пояснили URA.RU представители стендап-комика, билеты продаются в штатном режиме. «Отмены никакой нет. У нас был разговор о переносе данного мероприятия, но это был только разговор. Мы сегодня должны были принимать решение о переносе мероприятия на другую дату. Площадка накосячила», — рассказали представители Родиной. Утром 16 сентября ДКЖ опубликовал информацию, что концерт Родиной отменили по просьбе организаторов. Зрителям предложили вернуть билеты по месту приобретения, но спустя час пост был удален, и на сайте вновь появилась афиша предстоящего выступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...