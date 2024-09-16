Концерт звезды стендапа в Екатеринбурге портит конфуз

Представители стендап-комика Родиной опровергли отмену концерта в Екатеринбурге

16 сентября 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Стендап-шоу состоится 23 сентября, как и планировалось Фото: Размик Закарян © URA.RU Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) спустя час удалил пост в telegram-канале о том, что в Екатеринбурге отменяется концерт участницы шоу «Женский стендап» Маргариты Родиной. Как пояснили URA.RU представители стендап-комика, билеты продаются в штатном режиме. «Отмены никакой нет. У нас был разговор о переносе данного мероприятия, но это был только разговор. Мы сегодня должны были принимать решение о переносе мероприятия на другую дату. Площадка накосячила», — рассказали представители Родиной. Утром 16 сентября ДКЖ опубликовал информацию, что концерт Родиной отменили по просьбе организаторов. Зрителям предложили вернуть билеты по месту приобретения, но спустя час пост был удален, и на сайте вновь появилась афиша предстоящего выступления. Пост об отмене опубликовали в 10:42 Фото: telegram-канал ДКЖ А уже спустя час удалили Фото: скриншот с сайта tgstat.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) спустя час удалил пост в telegram-канале о том, что в Екатеринбурге отменяется концерт участницы шоу «Женский стендап» Маргариты Родиной. Как пояснили URA.RU представители стендап-комика, билеты продаются в штатном режиме. «Отмены никакой нет. У нас был разговор о переносе данного мероприятия, но это был только разговор. Мы сегодня должны были принимать решение о переносе мероприятия на другую дату. Площадка накосячила», — рассказали представители Родиной. Утром 16 сентября ДКЖ опубликовал информацию, что концерт Родиной отменили по просьбе организаторов. Зрителям предложили вернуть билеты по месту приобретения, но спустя час пост был удален, и на сайте вновь появилась афиша предстоящего выступления.