В Екатеринбурге изменят несколько трамвайных маршрутов, один уберут

16 сентября 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Ограничения будут действовать несколько дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге закроют движение на трамвайном узле Ферганская — Титова и перекрестке улиц Военной — Титова на время ремонта. С 28 по 30 сентября и с 6 по 7 октября будет изменено движение четырех трамвайных маршрутов, а один исключат полностью. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №1, 9, 14, 15, 17 − по улице Титова от Юлиуса Фучика до конечных станций „Вторчермет“, „Керамическая“, „Лучистая улица“ в обоих направлениях с 00:00 28 сентября до 05:00 30 сентября», — следует из сообщения. Аналогичные ограничения введут с 6 по 7 октября. Движение остального транспорта на перекрестке улиц Титова — Военной будет ограничено с 00:00 28 сентября до 05:00 30 сентября. Объезд организуют по улицам Агрономическая — Сухоложская, Агрономическая — переулок Рижский. На время ограничений движение вышеперечисленных трамвайных маршрутов построят следующим образом: маршрут № 1: Акадимика Парина — Вильгельма де Геннина — Серафимы Дерябиной — Белореченская — Радищева — 8 Марта — Фучика — Ботаническая;

маршрут № 14: Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Космонавтов — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Фучика — Ботаническая;

маршрут № 15: 40 лет ВЛКСМ — Сыромолотова — Малышева — Гагарина — Ленина — Московская — Радищева — 8 Марта — Фучика — Ботаническая;

маршрут № 17: Ботаническая — Фучика — 8 Марта — Радищева — Московская — Верх-Исетский бульвар — Халтурина — Кушвинская;

Трамвай № 9 курсировать по маршруту не будет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге закроют движение на трамвайном узле Ферганская — Титова и перекрестке улиц Военной — Титова на время ремонта. С 28 по 30 сентября и с 6 по 7 октября будет изменено движение четырех трамвайных маршрутов, а один исключат полностью. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №1, 9, 14, 15, 17 − по улице Титова от Юлиуса Фучика до конечных станций „Вторчермет“, „Керамическая“, „Лучистая улица“ в обоих направлениях с 00:00 28 сентября до 05:00 30 сентября», — следует из сообщения. Аналогичные ограничения введут с 6 по 7 октября. Движение остального транспорта на перекрестке улиц Титова — Военной будет ограничено с 00:00 28 сентября до 05:00 30 сентября. Объезд организуют по улицам Агрономическая — Сухоложская, Агрономическая — переулок Рижский. На время ограничений движение вышеперечисленных трамвайных маршрутов построят следующим образом: