Ракету «Ангара» запустили с космодрома «Плесецк»

С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" с военными спутниками
С космодрома «Плесецк» успешно стартовала ракета «Ангара-1.2». Пуск ракеты-носителя легкого класса был осуществлен военными космическими силами России.
«В 10 часов с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром „Плесецк“) в Архангельской области <...> успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“», — говорится в сообщении Минобороны. Данная ракета предназначена для доставки космических аппаратов на орбиту, пуск осуществлялся в интересах МО РФ.
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