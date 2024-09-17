Ракету «Ангара» запустили с космодрома «Плесецк»

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С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" с военными спутниками
С космодрома Плесецк запустили ракету "Ангара-1.2" с военными спутниками Фото:

С космодрома «Плесецк» успешно стартовала ракета «Ангара-1.2». Пуск ракеты-носителя легкого класса был осуществлен военными космическими силами России.

«В 10 часов с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром „Плесецк“) в Архангельской области <...> успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“», — говорится в сообщении Минобороны. Данная ракета предназначена для доставки космических аппаратов на орбиту, пуск осуществлялся в интересах МО РФ.

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С космодрома «Плесецк» успешно стартовала ракета «Ангара-1.2». Пуск ракеты-носителя легкого класса был осуществлен военными космическими силами России. «В 10 часов с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром „Плесецк“) в Архангельской области <...> успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса „Ангара-1.2“», — говорится в сообщении Минобороны. Данная ракета предназначена для доставки космических аппаратов на орбиту, пуск осуществлялся в интересах МО РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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