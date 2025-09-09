В России подорожает энергопотребление

Глава СО ЕЭС Опадчий: в РФ ожидается рост энергопотребления до 5%
В России прогнозируют рост тарифов на электричество до 5%
В России прогнозируют рост тарифов на электричество до 5% Фото:

В 2026 году энергопотребление в России вырастет на 3%, а на Дальнем Востоке — на 5%. Такой прогноз озвучил глава «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий. По словам представителя компании, рост потребления связан с погодными условиями и увеличением нагрузки на системы отопления и кондиционирования.

«У нас погодозависимое электропотребление — загрузка систем отопления зимой и кондиционирования летом существенно зависит от температурных условий, что влияет на годовой объем потребления. Для среднемноголетних условий ожидаем рост [энергопотребления в России] на уровне 3%. <…> В 2026 году [на Дальнем Востоке] ожидаем рост 5%», — сообщил Опадчий во время Восточного экономического форума. который прошел в начале сентября во Владивостоке. Его слова передает ТАСС. 

Он отметил, что температурный фактор провоцирует изменения в энергобалансе страны. В случае холодной зимы или жаркого лета потребление электроэнергии может оказаться выше прогнозируемого уровня. Также росту тарифов на Дальнем Востоке способствуют развитие промышленности и инфраструктурные проекты региона, уточнил глава «Системного оператора».

Ранее Федор Опадчий заявлял, что по итогам 2025 года объем потребления электроэнергии в России сохранится на уровне предыдущего года. В то же время на Дальнем Востоке уже в этом году зафиксирован прирост на 4,5%, что подтверждает устойчивую тенденцию к увеличению спроса в восточных регионах страны.

Российский президент Владимир Путин ранее также говорил, что рост энергопотребления на Дальнем Востоке связан с активным развитием промышленности и инфраструктуры в регионе. За последние десять лет здесь зафиксирован прирост потребления электроэнергии на 28%, что вдвое превышает среднероссийские показатели.

