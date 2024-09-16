В Челябинске в микрорайоне Чурилово неизвестный с разбега запрыгнул на автомобиль марки Toyota. Кадры содеянного попали на камеры домофона и были опубликованы 16 сентября в соцсетях. По факту происшествия в полицию никто не обращался, сообщили URA.RU 17 сентября в УМВД города.
«Полицейские начали проверку размещенной в соцсетях информации. В полицию до настоящего времени никто не обращался. Просим владельца машины, а также свидетелей и очевидцев обратиться в ОВД для установления объективной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в УМВД Челябинска.
На видео, опубликованном в паблике «[В] Чурилово» в соцсети «ВКонтакте» заметно, как мужчина идет медленно по тротуару, а затем резко разбегается в сторону белой иномарки. Далее запрыгивает на капот, проходит по лобовому стеклу, крыше и убегает. Автор поста от комментариев воздержался. Происшествие произошло на улице Таршутина.
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