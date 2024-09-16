16 сентября 2024

Челябинец с разбега запрыгнул на иномарку и сбежал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иномарка была припаркована во дворе жилого дома
Иномарка была припаркована во дворе жилого дома Фото:

В Челябинске в микрорайоне Чурилово неизвестный с разбега запрыгнул на автомобиль марки Toyota. Кадры содеянного попали на камеры домофона и были опубликованы 16 сентября в соцсетях. По факту происшествия в полицию никто не обращался, сообщили URA.RU 17 сентября в УМВД города.

«Полицейские начали проверку размещенной в соцсетях информации. В полицию до настоящего времени никто не обращался. Просим владельца машины, а также свидетелей и очевидцев обратиться в ОВД для установления объективной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в УМВД Челябинска.

На видео, опубликованном в паблике «[В] Чурилово» в соцсети «ВКонтакте» заметно, как мужчина идет медленно по тротуару, а затем резко разбегается в сторону белой иномарки. Далее запрыгивает на капот, проходит по лобовому стеклу, крыше и убегает. Автор поста от комментариев воздержался. Происшествие произошло на улице Таршутина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в микрорайоне Чурилово неизвестный с разбега запрыгнул на автомобиль марки Toyota. Кадры содеянного попали на камеры домофона и были опубликованы 16 сентября в соцсетях. По факту происшествия в полицию никто не обращался, сообщили URA.RU 17 сентября в УМВД города. «Полицейские начали проверку размещенной в соцсетях информации. В полицию до настоящего времени никто не обращался. Просим владельца машины, а также свидетелей и очевидцев обратиться в ОВД для установления объективной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в УМВД Челябинска. На видео, опубликованном в паблике «[В] Чурилово» в соцсети «ВКонтакте» заметно, как мужчина идет медленно по тротуару, а затем резко разбегается в сторону белой иномарки. Далее запрыгивает на капот, проходит по лобовому стеклу, крыше и убегает. Автор поста от комментариев воздержался. Происшествие произошло на улице Таршутина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...