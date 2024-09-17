В челябинском заксобрании утвердили экспертизу закона об обращении с отходами

Комитет заксобрания Челябинской области по экологии 17 сентября утвердил отчет о проведении экспертизы регионального закона «Об отходах производства и потребления». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Законом установлены меры стимулирования организаций, реализующих инвестиционные проекты в сфере обращения с отходами. Положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Челябинской области, в законе не выявлено», — сообщили в пресс-службе.
Информация о проведении экспертизы закона для публичного обсуждения была опубликована на сайте заксобрания. В консультациях приняли участие представители трех общественных организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества, уполномоченный по защите прав предпринимателей и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Златспецтранс» и ООО «ЦКС».
ООО «ЦКС» внесло предложения об изменениях в законодательство по обращению с отходами. Они рассмотрены совместно с представителями минэкологии региона. Некоторые предложения переданы для рассмотрения на федеральный уровень, они рассматриваются межведомственной рабочей группой при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
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