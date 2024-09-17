В Челябинске отменили стендап юмористки Алисы Дударевой

Концерт юмористки и участницы шоу «Женский стендап» Алисы Дударевой, запланированный в Челябинске 21 сентября, был отменен. Сообщение об этом появилось 17 сентября на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Стендап-концерт Алисы Дударевой, запланированный на 21 сентября, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Агентство URA.RU пыталось связаться с менеджером Дударевой, который указан ответственным за выступления. По опубликованному на официальном сайте юмористки телефону на звонок корреспондента не ответили.
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