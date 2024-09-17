В Челябинске отменили стендап юмористки Алисы Дударевой

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Причины отмены стендап-концерт неизвестны
Причины отмены стендап-концерт неизвестны Фото:

Концерт юмористки и участницы шоу «Женский стендап» Алисы Дударевой, запланированный в Челябинске 21 сентября, был отменен. Сообщение об этом появилось 17 сентября на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Стендап-концерт Алисы Дударевой, запланированный на 21 сентября, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Агентство URA.RU пыталось связаться с менеджером Дударевой, который указан ответственным за выступления. По опубликованному на официальном сайте юмористки телефону на звонок корреспондента не ответили.

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Концерт юмористки и участницы шоу «Женский стендап» Алисы Дударевой, запланированный в Челябинске 21 сентября, был отменен. Сообщение об этом появилось 17 сентября на официальном сайте городских зрелищных касс. «Стендап-концерт Алисы Дударевой, запланированный на 21 сентября, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Агентство URA.RU пыталось связаться с менеджером Дударевой, который указан ответственным за выступления. По опубликованному на официальном сайте юмористки телефону на звонок корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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