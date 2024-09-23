На битву банщиков в Екатеринбурге съехались со всей России. Фото

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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, ковш, банный веник, банный ковшик, черпак
Фестиваль шел весь день Фото:

В элитном банном комплексе «Три Богатыря» в Екатеринбурге 22 сентября отгремел масштабный фестиваль русской культуры и чемпионат по парению, организованный «Уральской банной гильдией». В рамках мероприятия также прошел большой розыгрыш призов. Гостем праздника стал и корреспондент URA.RU.

Все началось в десять утра. На площадке выставили бани-палатки, организовали зону для лекций и мастер-классов и выставили шатер, где проходила ярмарка. Любой мог купить памятный сувенир и стать участником розыгрыша. Главный приз — сертификат на путешествие по России (от турфирмы «Активный сезон»). Остальные презенты предоставили «Сандуны Урал», «Баден-Баден», «Моржи», «Чапаевские бани», магазин товаров «Да Дому», «Чан Мастер» и «Дровосек».

В «Трех Богатырях» желающие могли арендовать баню для компании и нанять профессионального банщика. При этом каждый час бесплатно проходило общее парение. Пользоваться парной можно было и после общей процедуры. А параллельно шли мастер-классы.

«Детям баню нужно правильно показывать. Конечно, когда вы его насильно заставляете париться, он получает ожог и психологическую травму — после этого у него будет отвращение к бане. Нужно не заставлять, а показывать возможности. Тогда ваш ребенок будет любить баню», — учил один из пармейстеров.

Ради фестиваля некоторые гости приехали в Екатеринбург из других регионов. «Я приехал из Новосибирска. Меня друг позвал, он — регулярный гость этого турнира. Вот и я решил приобщиться к этому», — поделился Кирилл.

Лучшими банщиками судейский корпус признал:

  • 1 место — Данила Логинов (Миасс)
  • 2 место — Александр Николаев (Челябинск)
  • 3 место — Никита Долгушин (Тюмень)

Подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Следующий турнир пройдет ориентировочно в марте следующего года. Организуя их, «Уральская банная гильдия», как ранее говорил ее председатель Вадим Марюхин, хочет возродить банные традиции не только на Урале, но и за его пределами.

Комплекс расположен на улице Норильской, 78
Комплекс расположен на улице Норильской, 78
Фото:
Внутри — бани, хаммамы, чаны и бассейн
Внутри — бани, хаммамы, чаны и бассейн
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У некоторых домов жарили шашлыки
У некоторых домов жарили шашлыки
Фото:
Баня-палатка
Баня-палатка
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Чан
Чан
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Шатер, где проходила ярмарка
Шатер, где проходила ярмарка
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Лекция от банщика
Лекция от банщика
Фото:
Лучшие банщики
Лучшие банщики
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Судьи «Уральской банной гильдии»: Дмитрий Теплых, Денис Вдовин и Вадим Марюхин
Судьи «Уральской банной гильдии»: Дмитрий Теплых, Денис Вдовин и Вадим Марюхин
Фото:

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В элитном банном комплексе «Три Богатыря» в Екатеринбурге 22 сентября отгремел масштабный фестиваль русской культуры и чемпионат по парению, организованный «Уральской банной гильдией». В рамках мероприятия также прошел большой розыгрыш призов. Гостем праздника стал и корреспондент URA.RU. Все началось в десять утра. На площадке выставили бани-палатки, организовали зону для лекций и мастер-классов и выставили шатер, где проходила ярмарка. Любой мог купить памятный сувенир и стать участником розыгрыша. Главный приз — сертификат на путешествие по России (от турфирмы «Активный сезон»). Остальные презенты предоставили «Сандуны Урал», «Баден-Баден», «Моржи», «Чапаевские бани», магазин товаров «Да Дому», «Чан Мастер» и «Дровосек». В «Трех Богатырях» желающие могли арендовать баню для компании и нанять профессионального банщика. При этом каждый час бесплатно проходило общее парение. Пользоваться парной можно было и после общей процедуры. А параллельно шли мастер-классы. «Детям баню нужно правильно показывать. Конечно, когда вы его насильно заставляете париться, он получает ожог и психологическую травму — после этого у него будет отвращение к бане. Нужно не заставлять, а показывать возможности. Тогда ваш ребенок будет любить баню», — учил один из пармейстеров. Ради фестиваля некоторые гости приехали в Екатеринбург из других регионов. «Я приехал из Новосибирска. Меня друг позвал, он — регулярный гость этого турнира. Вот и я решил приобщиться к этому», — поделился Кирилл. Лучшими банщиками судейский корпус признал: Подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Следующий турнир пройдет ориентировочно в марте следующего года. Организуя их, «Уральская банная гильдия», как ранее говорил ее председатель Вадим Марюхин, хочет возродить банные традиции не только на Урале, но и за его пределами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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