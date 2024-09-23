Фестиваль шел весь день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В элитном банном комплексе «Три Богатыря» в Екатеринбурге 22 сентября отгремел масштабный фестиваль русской культуры и чемпионат по парению, организованный «Уральской банной гильдией». В рамках мероприятия также прошел большой розыгрыш призов. Гостем праздника стал и корреспондент URA.RU.

Все началось в десять утра. На площадке выставили бани-палатки, организовали зону для лекций и мастер-классов и выставили шатер, где проходила ярмарка. Любой мог купить памятный сувенир и стать участником розыгрыша. Главный приз — сертификат на путешествие по России (от турфирмы «Активный сезон»). Остальные презенты предоставили «Сандуны Урал», «Баден-Баден», «Моржи», «Чапаевские бани», магазин товаров «Да Дому», «Чан Мастер» и «Дровосек».

В «Трех Богатырях» желающие могли арендовать баню для компании и нанять профессионального банщика. При этом каждый час бесплатно проходило общее парение. Пользоваться парной можно было и после общей процедуры. А параллельно шли мастер-классы.

«Детям баню нужно правильно показывать. Конечно, когда вы его насильно заставляете париться, он получает ожог и психологическую травму — после этого у него будет отвращение к бане. Нужно не заставлять, а показывать возможности. Тогда ваш ребенок будет любить баню», — учил один из пармейстеров.

Ради фестиваля некоторые гости приехали в Екатеринбург из других регионов. «Я приехал из Новосибирска. Меня друг позвал, он — регулярный гость этого турнира. Вот и я решил приобщиться к этому», — поделился Кирилл.

Лучшими банщиками судейский корпус признал:

1 место — Данила Логинов (Миасс)

2 место — Александр Николаев (Челябинск)

3 место — Никита Долгушин (Тюмень)

Подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Следующий турнир пройдет ориентировочно в марте следующего года. Организуя их, «Уральская банная гильдия», как ранее говорил ее председатель Вадим Марюхин, хочет возродить банные традиции не только на Урале, но и за его пределами.

Комплекс расположен на улице Норильской, 78 Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Внутри — бани, хаммамы, чаны и бассейн Фото: Сергей Бодров © URA.RU

У некоторых домов жарили шашлыки Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Баня-палатка Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Чан Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Шатер, где проходила ярмарка Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Лекция от банщика Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Лучшие банщики Фото: предоставлено организаторами

Судьи «Уральской банной гильдии»: Дмитрий Теплых, Денис Вдовин и Вадим Марюхин Фото: предоставлено организаторами