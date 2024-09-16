«Атмосфера русской деревни»: в Екатеринбург съедутся лучшие банщики России

В Екатеринбурге пройдет большой чемпионат среди банщиков

16 сентября 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Гости смогут бесплатно попариться во время фестиваля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 22 сентября пройдет масштабный фестиваль русской культуры и чемпионат по парению, который организован «Уральской банной гильдией». В рамках мероприятия гостей ждет розыгрыш призов, среди которых — сертификат на путешествие по России, рассказали URA.RU организаторы. Фестиваль начнется в 10 часов утра на территории банного комплекса «Три Богатыря» на улице Норильской, 78. Программа расписана до 21:00. Гости смогут посмотреть на выступления пармейстеров, прогуляться по ярмарке товаров ручной работы и банных аксессуаров, бесплатно попариться и посетить семинары, лекции и мастер-классы. Завершится мероприятие большим розыгрышем призов. Для участия необходимо совершить покупку в банном комплексе (в том числе можно оплатить аренду бани) и заполнить анкету участника (количество анкет не ограничено). «Это отличный повод провести выходной день с семьей в атмосфере аутентичной русской деревни, где вас угостят уральскими пельменями, попарят, расскажут о пользе бани и трав, произрастающих на территории нашего региона. Для посетителей праздника будет работать мастер мехенди и художник-шаржист, а самые маленькие смогут порадовать себя аквагримом. Масштабный праздник ближе познакомит не только с банной культурой, но и традициями русского народа. Они дороги нам и по сей день», — отмечают организаторы. Новость по теме Новая гильдия отправит екатеринбуржцев в баню Чемпионат проходит при поддержке мэрии Екатеринбурга и партнеров: «Сандуны Урал», «Баден-Бадена», бань-палаток «Моржи», «Чапаевских бань», магазина товаров для дома «Да Дому», «Чан Мастера», и «Дровосека». Оценивать участников будут ведущие эксперты со всей страны. Главный судья — трехкратный и действующий чемпион Урала — Александр Колымин. Приглашенные эксперты — мэтр русской спа-бани, чемпион по велнесс-бане (2018 года) — Владимир Горемыкин, бронзовый призер чемпионата России «Русь Банная» (2012 года) Альбина Гиматутдинова и главный судья банных чемпионатов «Русь Банная» — Олеся Макарова. Подробнее о мероприятии — на сайте гильдии . «Уральская банная гильдия», как признался URA.RU ее председатель Вадим Марюхин, проводя такие мероприятия, хочет возродить банные традиции на Урале (то также и за его пределами). «Регулярно проводим мероприятия и инициативы, направленные на популяризацию банных услуг и привлечение большего числа посетителей», — заключил Марюхин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 22 сентября пройдет масштабный фестиваль русской культуры и чемпионат по парению, который организован «Уральской банной гильдией». В рамках мероприятия гостей ждет розыгрыш призов, среди которых — сертификат на путешествие по России, рассказали URA.RU организаторы. Фестиваль начнется в 10 часов утра на территории банного комплекса «Три Богатыря» на улице Норильской, 78. Программа расписана до 21:00. Гости смогут посмотреть на выступления пармейстеров, прогуляться по ярмарке товаров ручной работы и банных аксессуаров, бесплатно попариться и посетить семинары, лекции и мастер-классы. Завершится мероприятие большим розыгрышем призов. Для участия необходимо совершить покупку в банном комплексе (в том числе можно оплатить аренду бани) и заполнить анкету участника (количество анкет не ограничено). «Это отличный повод провести выходной день с семьей в атмосфере аутентичной русской деревни, где вас угостят уральскими пельменями, попарят, расскажут о пользе бани и трав, произрастающих на территории нашего региона. Для посетителей праздника будет работать мастер мехенди и художник-шаржист, а самые маленькие смогут порадовать себя аквагримом. Масштабный праздник ближе познакомит не только с банной культурой, но и традициями русского народа. Они дороги нам и по сей день», — отмечают организаторы. Чемпионат проходит при поддержке мэрии Екатеринбурга и партнеров: «Сандуны Урал», «Баден-Бадена», бань-палаток «Моржи», «Чапаевских бань», магазина товаров для дома «Да Дому», «Чан Мастера», и «Дровосека». Оценивать участников будут ведущие эксперты со всей страны. Главный судья — трехкратный и действующий чемпион Урала — Александр Колымин. Приглашенные эксперты — мэтр русской спа-бани, чемпион по велнесс-бане (2018 года) — Владимир Горемыкин, бронзовый призер чемпионата России «Русь Банная» (2012 года) Альбина Гиматутдинова и главный судья банных чемпионатов «Русь Банная» — Олеся Макарова. Подробнее о мероприятии — на сайте гильдии. «Уральская банная гильдия», как признался URA.RU ее председатель Вадим Марюхин, проводя такие мероприятия, хочет возродить банные традиции на Урале (то также и за его пределами). «Регулярно проводим мероприятия и инициативы, направленные на популяризацию банных услуг и привлечение большего числа посетителей», — заключил Марюхин.