Жители 12-го микрорайона Нижневартовска пожаловались на «сплошную темень» возле школ. Они утверждают, что на дороге, по которой дети возвращаются с тренировок, нет ни одного фонаря.
«Ничего не видно. В 12-м микрорайоне между школами 5 и 30 сплошная темень. Дети идут с тренировок. Ни одного фонаря», — написал обеспокоенный родитель в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Его поддержали и другие вартовчане, предполагая, что дети могут травмироваться по дороге «или еще чего хуже».
По их словам, ситуация осложняется еще и отсутствием тротуара. Жители пишут, что асфальт положили только на дорогу для машин, а дети «по грязи, по лужам ходят».
URA.RU отправило запрос в мэрию Нижневартовска. Ответ ожидается.
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