22 сентября 2024
21 сентября 2024
20 сентября 2024

Жители ХМАО боятся за детей, вынужденных возвращаться домой в полной темноте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске дети ходят по неосвещенным улицам
В Нижневартовске дети ходят по неосвещенным улицам Фото:

Жители 12-го микрорайона Нижневартовска пожаловались на «сплошную темень» возле школ. Они утверждают, что на дороге, по которой дети возвращаются с тренировок, нет ни одного фонаря.

«Ничего не видно. В 12-м микрорайоне между школами 5 и 30 сплошная темень. Дети идут с тренировок. Ни одного фонаря», — написал обеспокоенный родитель в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Его поддержали и другие вартовчане, предполагая, что дети могут травмироваться по дороге «или еще чего хуже».

По их словам, ситуация осложняется еще и отсутствием тротуара. Жители пишут, что асфальт положили только на дорогу для машин, а дети «по грязи, по лужам ходят».

URA.RU отправило запрос в мэрию Нижневартовска. Ответ ожидается.

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Жители 12-го микрорайона Нижневартовска пожаловались на «сплошную темень» возле школ. Они утверждают, что на дороге, по которой дети возвращаются с тренировок, нет ни одного фонаря. «Ничего не видно. В 12-м микрорайоне между школами 5 и 30 сплошная темень. Дети идут с тренировок. Ни одного фонаря», — написал обеспокоенный родитель в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Его поддержали и другие вартовчане, предполагая, что дети могут травмироваться по дороге «или еще чего хуже». По их словам, ситуация осложняется еще и отсутствием тротуара. Жители пишут, что асфальт положили только на дорогу для машин, а дети «по грязи, по лужам ходят». URA.RU отправило запрос в мэрию Нижневартовска. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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