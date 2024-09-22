Пермячка проиграла в онлайн-казино мамин миллион рублей

Почти миллион рублей проиграла за два месяца в онлайн-казино жительница Пермского края. При этом деньги ей не принадлежали. Как рассказали в полиции, их азартной девушке доверила мать, получившая наследство. Дочь должна была не тратить средства, а открыть накопительный вклад в банке.
«999 тысяч рублей дочь заявительницы с ее разрешения перевела на свой счет, якобы для открытия вклада под проценты. Однако девушка, получив в распоряжение деньги, решила испытать удачу в онлайн-казино. За два с половиной месяца злоумышленница потратила почти миллион», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Когда мать попросила растратчицу вернуть деньги, та не призналась в проигрыше. Но и деньги не вернула. Женщина сама пришла в банк и выяснила, что вклад дочь не открывала. Тогда она обратилась в полицию. К ходе следствия злоумышленница смогла вернуть матери 300 тысяч рублей. Суд обязал ее возместить оставшуюся часть — 699 тысяч рублей, а также наложил штраф.
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