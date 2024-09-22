22 сентября 2024
21 сентября 2024

Пермячка проиграла в онлайн-казино мамин миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Казино всегда выигрывает
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Почти миллион рублей проиграла за два месяца в онлайн-казино жительница Пермского края. При этом деньги ей не принадлежали. Как рассказали в полиции, их азартной девушке доверила мать, получившая наследство. Дочь должна была не тратить средства, а открыть накопительный вклад в банке.

«999 тысяч рублей дочь заявительницы с ее разрешения перевела на свой счет, якобы для открытия вклада под проценты. Однако девушка, получив в распоряжение деньги, решила испытать удачу в онлайн-казино. За два с половиной месяца злоумышленница потратила почти миллион», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Когда мать попросила растратчицу вернуть деньги, та не призналась в проигрыше. Но и деньги не вернула. Женщина сама пришла в банк и выяснила, что вклад дочь не открывала. Тогда она обратилась в полицию. К ходе следствия злоумышленница смогла вернуть матери 300 тысяч рублей. Суд обязал ее возместить оставшуюся часть — 699 тысяч рублей, а также наложил штраф.

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Почти миллион рублей проиграла за два месяца в онлайн-казино жительница Пермского края. При этом деньги ей не принадлежали. Как рассказали в полиции, их азартной девушке доверила мать, получившая наследство. Дочь должна была не тратить средства, а открыть накопительный вклад в банке. «999 тысяч рублей дочь заявительницы с ее разрешения перевела на свой счет, якобы для открытия вклада под проценты. Однако девушка, получив в распоряжение деньги, решила испытать удачу в онлайн-казино. За два с половиной месяца злоумышленница потратила почти миллион», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Когда мать попросила растратчицу вернуть деньги, та не призналась в проигрыше. Но и деньги не вернула. Женщина сама пришла в банк и выяснила, что вклад дочь не открывала. Тогда она обратилась в полицию. К ходе следствия злоумышленница смогла вернуть матери 300 тысяч рублей. Суд обязал ее возместить оставшуюся часть — 699 тысяч рублей, а также наложил штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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