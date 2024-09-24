24 сентября 2024

В Ростовской области ввели масочный режим из-за COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим ввели в больницах города Азова
Масочный режим ввели в больницах города Азова Фото:

В больницах города Азова (Ростовская область) ввели масочный режим из-за ковида и роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в мэрии.

«Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях Азова введен масочный режим. Также с этой целью в центральной городской больнице действуют ограничения на посещения пациентов стационара», — передает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию Азова.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост заболеваемости ОРВИ в России связан с окончанием дачного и отпускного сезонов. Он добавил, что у взрослых и детей после отпусков и каникул выросло число социальных контактов и как следствие — увеличилась заболеваемость, передает RT.

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В больницах города Азова (Ростовская область) ввели масочный режим из-за ковида и роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в мэрии. «Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях Азова введен масочный режим. Также с этой целью в центральной городской больнице действуют ограничения на посещения пациентов стационара», — передает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию Азова. Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост заболеваемости ОРВИ в России связан с окончанием дачного и отпускного сезонов. Он добавил, что у взрослых и детей после отпусков и каникул выросло число социальных контактов и как следствие — увеличилась заболеваемость, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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