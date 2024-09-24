В Ростовской области ввели масочный режим из-за COVID-19

В больницах города Азова (Ростовская область) ввели масочный режим из-за ковида и роста заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в мэрии.
«Для недопущения распространения вирусных заболеваний в медучреждениях Азова введен масочный режим. Также с этой целью в центральной городской больнице действуют ограничения на посещения пациентов стационара», — передает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию Азова.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рост заболеваемости ОРВИ в России связан с окончанием дачного и отпускного сезонов. Он добавил, что у взрослых и детей после отпусков и каникул выросло число социальных контактов и как следствие — увеличилась заболеваемость, передает RT.
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