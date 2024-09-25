В Приморье приняли закон, запрещающий принуждение к абортам

В Законодательном собрании Приморского края был принят закон, направленный на защиту прав беременных женщин, запрещающий принуждение к абортам со стороны врачей, работодателей. Закон вводит штрафные санкции за подобные действия.
«На мой взгляд, это вмешательство в частную жизнь, поэтому надо подходить осторожно. Мы значительно сузили круг этих субъектов», — заявил уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Мельников. По словам Мельникова, ответственность за принуждение к аборту в Приморье предусмотрена для двух основных случаев: когда работодатель оказывает давление на беременную сотрудницу и когда медицинский персонал давит на пациентку.
Дополнительно были приняты поправки в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае». Они предусматривают штрафы за принуждение к абортам: для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей и для юридических лиц от 40 до 100 тысяч рублей, при этом нарушение учитывается независимо от того, была ли беременность прервана.
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