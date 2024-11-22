РИА Новости: в Сумах прогремели взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины прозвучали взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости. По информации их источника, взрыв был со стороны бывшего училища.
«Взрыв шел со стороны полигона бывшего Сумского высшего артиллерийского командного училища», — сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с агентством. Он отметил, что здание считается заброшенным. Но на его территории размещена усиленная охрана и блокпосты.
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