РИА Новости: в Сумах прогремели взрывы

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Взрывы были слышны со стороны бывшего военного училища
Взрывы были слышны со стороны бывшего военного училища Фото:

В Сумах на северо-востоке Украины прозвучали взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости. По информации их источника, взрыв был со стороны бывшего училища. 

«Взрыв шел со стороны полигона бывшего Сумского высшего артиллерийского командного училища», — сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с агентством. Он отметил, что здание считается заброшенным. Но на его территории размещена усиленная охрана и блокпосты. 

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В Сумах на северо-востоке Украины прозвучали взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости. По информации их источника, взрыв был со стороны бывшего училища.  «Взрыв шел со стороны полигона бывшего Сумского высшего артиллерийского командного училища», — сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с агентством. Он отметил, что здание считается заброшенным. Но на его территории размещена усиленная охрана и блокпосты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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