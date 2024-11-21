21 ноября 2024

Минобороны РФ: ремонтники вернули в строй 50 тысяч единиц техники за время СВО

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Специалисты изучают подбитую иностранную технику и используют этот опыт в российском вооружении
Специалисты изучают подбитую иностранную технику и используют этот опыт в российском вооружении Фото:

Специалисты Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ с начала СВО отремонтировали более 50 тысяч единиц боевой техники. Об этом сообщается  в пресс-релизе ведомства, посвященном 95-летию со дня образования управления.

«С началом специальной военной операции поставка автобронетанкового вооружения и техники увеличилась почти в семь раз. При разработке новых и модернизации существующих образцов главным приоритетом для ГАБТУ является учет боевого опыта специальной военной операции. Офицеры управления круглосуточно работают над решением задач, связанных с созданием и совершенствованием новых перспективных образцов техники, которые в ближайшее десятилетие будут определять военно-технический облик ВС РФ», — сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, в рамках текущей специальной военной операции производится анализ и изучение захваченной у противника военной техники, что позволяет улучшать характеристики и эффективность собственной. По данным Минобороны, ремонтные подразделения ГАБТУ эффективно справляются с задачей восстановления поврежденной техники, что позволяет максимально быстро возвращать ее в строй.

Ранее URA.RU сообщало о том, как снайпер из Кургана поделился историей расстрела американской бронемашины. Такие бронетранспортеры США ранее использовала в военном конфликте в Ираке.

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Специалисты Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ с начала СВО отремонтировали более 50 тысяч единиц боевой техники. Об этом сообщается  в пресс-релизе ведомства, посвященном 95-летию со дня образования управления. «С началом специальной военной операции поставка автобронетанкового вооружения и техники увеличилась почти в семь раз. При разработке новых и модернизации существующих образцов главным приоритетом для ГАБТУ является учет боевого опыта специальной военной операции. Офицеры управления круглосуточно работают над решением задач, связанных с созданием и совершенствованием новых перспективных образцов техники, которые в ближайшее десятилетие будут определять военно-технический облик ВС РФ», — сообщает Минобороны РФ. Кроме того, в рамках текущей специальной военной операции производится анализ и изучение захваченной у противника военной техники, что позволяет улучшать характеристики и эффективность собственной. По данным Минобороны, ремонтные подразделения ГАБТУ эффективно справляются с задачей восстановления поврежденной техники, что позволяет максимально быстро возвращать ее в строй. Ранее URA.RU сообщало о том, как снайпер из Кургана поделился историей расстрела американской бронемашины. Такие бронетранспортеры США ранее использовала в военном конфликте в Ираке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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