Минобороны РФ: ремонтники вернули в строй 50 тысяч единиц техники за время СВО

Специалисты Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ с начала СВО отремонтировали более 50 тысяч единиц боевой техники. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, посвященном 95-летию со дня образования управления.
«С началом специальной военной операции поставка автобронетанкового вооружения и техники увеличилась почти в семь раз. При разработке новых и модернизации существующих образцов главным приоритетом для ГАБТУ является учет боевого опыта специальной военной операции. Офицеры управления круглосуточно работают над решением задач, связанных с созданием и совершенствованием новых перспективных образцов техники, которые в ближайшее десятилетие будут определять военно-технический облик ВС РФ», — сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, в рамках текущей специальной военной операции производится анализ и изучение захваченной у противника военной техники, что позволяет улучшать характеристики и эффективность собственной. По данным Минобороны, ремонтные подразделения ГАБТУ эффективно справляются с задачей восстановления поврежденной техники, что позволяет максимально быстро возвращать ее в строй.
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