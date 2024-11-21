В Мариинском театре 21 ноября состоялась церемония прощания с премьером балетной труппы Владимиром Шкляровым. Его называли «принцем русского балета». Церемония длилась 2,5 часа, и на ней собрались не только коллеги по искусству, но и преданные поклонники, чтобы отдать дань уважения выдающемуся артисту.
Шкляров был найден мертвым под окнами своего роскошного жилья в Санкт-Петербурге, и, по данным следствия, обстоятельства его смерти были признаны несчастным случаем. В прощальной церемонии приняли участие близкие друзья и коллеги, среди которых был и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев, выразивший свои глубокие соболезнования. Траурный митинг завершился бурными аплодисментами, а гроб с телом Шклярова был отправлен в Никольский собор для последней пути.
В последние годы жизни танцор столкнулся с рядом серьезных трудностей, связанных с угрозой завершения своей карьеры и эмоциональным кризисом. Существуют также сообщения о возможных проблемах с алкоголем. На момент своей гибели Шкляров готовился к важной операции на спине и переживал развод с супругой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.