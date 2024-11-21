В Петербурге попрощались с «принцем русского балета» Владимиром Шкляровым. Фоторепортаж

В Петербурге состоялось прощание с заслуженным артистом РФ Владимиром Шкляровым
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Владимира Шклярова называли принцем русского балета
Владимира Шклярова называли принцем русского балета Фото:

В Мариинском театре 21 ноября состоялась церемония прощания с премьером балетной труппы Владимиром Шкляровым. Его называли «принцем русского балета». Церемония длилась 2,5 часа, и на ней собрались не только коллеги по искусству, но и преданные поклонники, чтобы отдать дань уважения выдающемуся артисту.

Шкляров был найден мертвым под окнами своего роскошного жилья в Санкт-Петербурге, и, по данным следствия, обстоятельства его смерти были признаны несчастным случаем. В прощальной церемонии приняли участие близкие друзья и коллеги, среди которых был и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев, выразивший свои глубокие соболезнования. Траурный митинг завершился бурными аплодисментами, а гроб с телом Шклярова был отправлен в Никольский собор для последней пути.

В последние годы жизни танцор столкнулся с рядом серьезных трудностей, связанных с угрозой завершения своей карьеры и эмоциональным кризисом. Существуют также сообщения о возможных проблемах с алкоголем. На момент своей гибели Шкляров готовился к важной операции на спине и переживал развод с супругой.

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В Мариинском театре 21 ноября состоялась церемония прощания с премьером балетной труппы Владимиром Шкляровым. Его называли «принцем русского балета». Церемония длилась 2,5 часа, и на ней собрались не только коллеги по искусству, но и преданные поклонники, чтобы отдать дань уважения выдающемуся артисту. Шкляров был найден мертвым под окнами своего роскошного жилья в Санкт-Петербурге, и, по данным следствия, обстоятельства его смерти были признаны несчастным случаем. В прощальной церемонии приняли участие близкие друзья и коллеги, среди которых был и главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев, выразивший свои глубокие соболезнования. Траурный митинг завершился бурными аплодисментами, а гроб с телом Шклярова был отправлен в Никольский собор для последней пути. В последние годы жизни танцор столкнулся с рядом серьезных трудностей, связанных с угрозой завершения своей карьеры и эмоциональным кризисом. Существуют также сообщения о возможных проблемах с алкоголем. На момент своей гибели Шкляров готовился к важной операции на спине и переживал развод с супругой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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